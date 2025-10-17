الولايات المتحدة والبرازيل تسعيان لترتيب اجتماع بين ترامب ولولا

عقد مسؤولون أميركيون وبرازيليون محادثات تجارية الخميس وصفها الوفدان بأنها إيجابية، واتفقوا على العمل لترتيب اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "في أقرب فرصة ممكنة".



وقال الوفدان في بيان مشترك إنهما "سيجريان مناقشات بشأن جبهات عدة في المستقبل القريب وسيؤسسان مسار عمل للمضي قدما"، لكن لم يتحدد جدول زمني للاجتماع المقترح بين ترامب ولولا.



وتعد المحادثات في واشنطن، التي شارك بها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، أحدث اتصال دبلوماسي بين البلدين في الأسابيع الماضية بعد جمود في العلاقات لأشهر.



وقال فييرا للصحفيين في واشنطن: "إنها بداية مبشرة لعملية مفاوضات سنعمل من خلالها على تطبيع العلاقات وفتح مسارات جديدة للعلاقات الثنائية".



ورفع ترامب الرسوم الجمركية على معظم الواردات الأميركية من السلع البرازيلية من 10 بالمئة إلى 50 بالمئة في أوائل آب، وربط هذا القرار بما وصفها بأنها "حملة استهداف" للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.



وانتهى المطاف ببولسونارو مدانا في أيلول من قبل هيئة في المحكمة العليا، وحكم عليه بالسجن لمدة 27 عاما بتهمة التخطيط لانقلاب بعد خسارته انتخابات عام 2022 أمام لولا.