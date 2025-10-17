الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الولايات المتحدة والبرازيل تسعيان لترتيب اجتماع بين ترامب ولولا

أخبار دولية
2025-10-17 | 01:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الولايات المتحدة والبرازيل تسعيان لترتيب اجتماع بين ترامب ولولا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الولايات المتحدة والبرازيل تسعيان لترتيب اجتماع بين ترامب ولولا

عقد مسؤولون أميركيون وبرازيليون محادثات تجارية الخميس وصفها الوفدان بأنها إيجابية، واتفقوا على العمل لترتيب اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "في أقرب فرصة ممكنة".

وقال الوفدان في بيان مشترك إنهما "سيجريان مناقشات بشأن جبهات عدة في المستقبل القريب وسيؤسسان مسار عمل للمضي قدما"، لكن لم يتحدد جدول زمني للاجتماع المقترح بين ترامب ولولا.

وتعد المحادثات في واشنطن، التي شارك بها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، أحدث اتصال دبلوماسي بين البلدين في الأسابيع الماضية بعد جمود في العلاقات لأشهر.

وقال فييرا للصحفيين في واشنطن: "إنها بداية مبشرة لعملية مفاوضات سنعمل من خلالها على تطبيع العلاقات وفتح مسارات جديدة للعلاقات الثنائية".

ورفع ترامب الرسوم الجمركية على معظم الواردات الأميركية من السلع البرازيلية من 10 بالمئة إلى 50 بالمئة في أوائل آب، وربط هذا القرار بما وصفها بأنها "حملة استهداف" للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.

وانتهى المطاف ببولسونارو مدانا في أيلول من قبل هيئة في المحكمة العليا، وحكم عليه بالسجن لمدة 27 عاما بتهمة التخطيط لانقلاب بعد خسارته انتخابات عام 2022 أمام لولا.

أخبار دولية

الولايات المتحدة

البرازيل

ترامب

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

LBCI التالي
نيوزيلندا تعيد فرض العقوبات على إيران
للمرة الثانية هذا العام... مصر ترفع أسعار الوقود
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:56

الكرملين: العمل سيبدأ فورا لترتيب قمة بين ترامب وبوتين

LBCI
أخبار دولية
2025-09-19

سي.بي.إس: ترتيبات لعقد لقاء بين ترامب والشرع خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

LBCI
أخبار دولية
2025-10-06

ترامب يعلن أنه سيلتقي لولا قريبا "في البرازيل والولايات المتحدة"

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-02

الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة لا تبدي حسن النية وتسعى إلى فرض الضغوط غير القانونية على إيران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:02

مقتل 7 جنود باكستانيين في هجوم انتحاري قرب الحدود الأفغانية

LBCI
أخبار دولية
02:54

رئيس وزراء المجر يعتزم التحدث مع بوتين اليوم قبل استضافة اجتماع مع ترامب

LBCI
أخبار دولية
02:47

ملايين المناهضين لترامب يتظاهرون السبت في سائر أنحاء الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
01:52

نائبة الرئيس الفنزويلي تنفي التفاوض مع واشنطن لإزاحة مادورو

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:55

ناطور أوهم المالك بتعرّضه لسطو مسلّح... وشعبة المعلومات توقفه وشريكه وتعيد محتويات الخزنة المسروقة

LBCI
آخر الأخبار
03:15

الرئيس عون عرض مع سلام الأوضاع العامة في البلاد ولاسيما الوضع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية كما تطرق البحث إلى التطورات الإقليمية بعد مؤتمر شرم الشيخ والتحضيرات لجلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل

LBCI
أخبار لبنان
14:29

ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت

LBCI
موضة وجمال
2025-10-04

في مشهد مؤثر جدا... إليكم لحظة إعلان فوز بيرلا حرب بلقب ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:05

بدء استجواب هنيبعل القذافي... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
03:26

غارات إسرائيلية ليلية واسعة على الجنوب والبقاع... اليكم المشهد صباح اليوم

LBCI
أمن وقضاء
03:18

جلسة إستماع لهانيبال القذافي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

سلام في صيدا: دعم مطلق من مفاتيح صيدا السياسية ومد يد الى الجنوبيبن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

اتفاق غزة تحت تهديد عودة الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

قطاع الصناعة بلبنان… بين ضجيج المعامل وتعب الأيادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ما هي آخر نتائج فحوص العينات المأخوذة من مياه تنورين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

الأمن العام يحقق في تسريب صورة باسبورات مسؤولين سوريين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
12:54

ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"

LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
11:28

وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"

LBCI
حال الطقس
01:23

هكذا سيكون طقس الـWeekend...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية

LBCI
أخبار لبنان
11:32

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
14:29

ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت

LBCI
أخبار لبنان
10:57

الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More