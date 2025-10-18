إيران: لم نعد ملزمين بالقيود المرتبطة ببرنامجنا النوويّ

أعلنت إيران أنها لم تعد ملزمة بـ"القيود" المرتبطة ببرنامجها النوويّ مع انتهاء مدة اتفاق دوليّ أبرم قبل عشر سنوات.

وبعد أعوام من التفاوض، أبرم هذا الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا)، وأتاح تقييد نشاطات طهران النووية لقاء رفع عقوبات اقتصادية صارمة كان مجلس الأمن قد فرضها عليها.

وحدد موعد انتهاء الاتفاق في 18 تشرين الأول 2025 أي بعد عشر سنوات على مصادقة الأمم المتحدة على النص بموجب القرار 2231.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن "كل التدابير (الواردة في الاتفاق) بما يشمل القيود على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، تعتبر منتهية”.

وأكّدت "التزام إيران الثابت بالدبلوماسية".

ويحدد الاتفاق سقفا لتخصيب اليورانيوم الإيراني عند مستوى 3,67 % وينص على إشراف صارم على نشاطات طهران النووية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.