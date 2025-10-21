أربعة قتلى في هجوم بطائرة مسيّرة روسية على بلدة في شمال أوكرانيا

قُتل أربعة أشخاص وأصيب عشرة آخرون بجروح في هجوم بطائرات مسيّرة روسية استهدف بلدة نوفوغرود-سيفيرسكي في منطقة تشرنيغيف بشمال أوكرانيا، بحسب ما أفادت خدمات الطوارئ.



وأوضحت خدمات الطوارئ أن "العدو هاجم اليوم نوفوغرود-سيفيرسكي بطائرات مسيّرة هجومية. وبحسب المعلومات الأولية، قُتل أربعة أشخاص وأصيب عشرة آخرون، بينهم طفل في العاشرة من عمره".

