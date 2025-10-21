الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
29 قتيلا على الأقل و42 جريحا في انفجار شاحنة صهريج في نيجيريا
أخبار دولية
2025-10-21 | 16:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
29 قتيلا على الأقل و42 جريحا في انفجار شاحنة صهريج في نيجيريا
قتل 29 شخصًا على الأقل وأصيب 42 بجروح جراء انفجار شاحنة صهريج بعد حادث سير في ولاية نيجر بوسط نيجيريا، بحسب ما أفادت أجهزة الاسعاف.
وقال المنسّق المحلي لوكالة إدارة الاسعاف إبراهيم حسيني لوكالة فرانس برس إن "شاحنة تنقل الوقود انقلبت وتجمّع هؤلاء لجمع الوقود. انفجرت الشاحنة واندلعت فيها النيران".
آخر الأخبار
أخبار دولية
قتيلا
الأقل
جريحا
انفجار
شاحنة
صهريج
نيجيريا
التالي
زيلينسكي وقادة أوروبيون: خط الجبهة بين الروس والأوكرانيين يجب أن يكون "أساسا" لمفاوضات السلام
روسيا: من السابق لأوانه الحديث عن موعد لقاء محتمل بين لافروف وروبيو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-09-11
ثلاثة قتلى و67 جريحا في انفجار شاحنة صهريج غاز في مكسيكو
أخبار دولية
2025-09-11
ثلاثة قتلى و67 جريحا في انفجار شاحنة صهريج غاز في مكسيكو
0
أخبار دولية
2025-09-06
55 قتيلا على الأقل في هجوم لجهاديين في شمال شرق نيجيريا
أخبار دولية
2025-09-06
55 قتيلا على الأقل في هجوم لجهاديين في شمال شرق نيجيريا
0
أخبار دولية
2025-09-04
مصرع 29 شخصا في غرق قارب في نيجيريا
أخبار دولية
2025-09-04
مصرع 29 شخصا في غرق قارب في نيجيريا
0
آخر الأخبار
2025-10-08
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة نارية على طريق خلدة باتجاه الشويفات
آخر الأخبار
2025-10-08
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة نارية على طريق خلدة باتجاه الشويفات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:28
إعادة فتح متحف اللوفر
أخبار دولية
03:28
إعادة فتح متحف اللوفر
0
أخبار دولية
02:35
المستشار الدبلوماسيّ لرئيس الإمارات: الآراء المتطرفة في شأن القضية الفلسطينية لم تعد صالحة
أخبار دولية
02:35
المستشار الدبلوماسيّ لرئيس الإمارات: الآراء المتطرفة في شأن القضية الفلسطينية لم تعد صالحة
0
أخبار دولية
02:22
عسكريون بريطانيون يشاركون في إسرائيل في مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار
أخبار دولية
02:22
عسكريون بريطانيون يشاركون في إسرائيل في مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار
0
أخبار دولية
02:17
إسرائيل تعلن تحديد هويتي جثماني رهينتين أعيدا من غزة
أخبار دولية
02:17
إسرائيل تعلن تحديد هويتي جثماني رهينتين أعيدا من غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-10-19
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في بلدة مروحين الحدودية في القطاع الغربي
آخر الأخبار
2025-10-19
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في بلدة مروحين الحدودية في القطاع الغربي
0
أخبار لبنان
2025-10-07
ارتياح سياسي لتقرير قائد الجيش... وتوافق على تهدئة الأجواء (اللواء)
أخبار لبنان
2025-10-07
ارتياح سياسي لتقرير قائد الجيش... وتوافق على تهدئة الأجواء (اللواء)
0
أخبار دولية
2025-10-19
فاينانشال تايمز: ترامب يحث زيلينسكي على إبرام إتفاق مع بوتين وإلا سيواجه الدمار
أخبار دولية
2025-10-19
فاينانشال تايمز: ترامب يحث زيلينسكي على إبرام إتفاق مع بوتين وإلا سيواجه الدمار
0
خبر عاجل
2025-10-09
خليل الحية: تسلمنا ضمانات من الوسطاء والإدارة الأميركية وأكدوا جميعًا أنّ الحرب انتهت بشكل تام
خبر عاجل
2025-10-09
خليل الحية: تسلمنا ضمانات من الوسطاء والإدارة الأميركية وأكدوا جميعًا أنّ الحرب انتهت بشكل تام
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:14
تحضيرات ولقاءات إسرائيلية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
16:14
تحضيرات ولقاءات إسرائيلية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
وكلاء هانيبال القذافي طالبوا بإلغاء الكفالة أو تخفيضها الى الحد الأدنى ورفع منع السفر عنه
تقارير نشرة الاخبار
14:11
وكلاء هانيبال القذافي طالبوا بإلغاء الكفالة أو تخفيضها الى الحد الأدنى ورفع منع السفر عنه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
جولة تفقدية مثمرة لوزيرة الشباب والرياضة إلى المسبح الأولمبي في ضبية
تقارير نشرة الاخبار
14:02
جولة تفقدية مثمرة لوزيرة الشباب والرياضة إلى المسبح الأولمبي في ضبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
نهار في الشوف... على طريقة الفرنكوفونية
تقارير نشرة الاخبار
13:58
نهار في الشوف... على طريقة الفرنكوفونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
خمسون يومًا من الجحيم... تفاصيل اختطاف عراقيَّين وتحريرهما بعملية لمخابرات الجيش
تقارير نشرة الاخبار
13:57
خمسون يومًا من الجحيم... تفاصيل اختطاف عراقيَّين وتحريرهما بعملية لمخابرات الجيش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
"سرقة القرن" في متحف اللوفر في باريس
تقارير نشرة الاخبار
13:46
"سرقة القرن" في متحف اللوفر في باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هكذا سيمضي ساركوزي ايامه وراء القضبان
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هكذا سيمضي ساركوزي ايامه وراء القضبان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بين الـ١٢٨ والـ١٣٤...حسابات كثيرة ستتغير تحت قبة البرلمان
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بين الـ١٢٨ والـ١٣٤...حسابات كثيرة ستتغير تحت قبة البرلمان
0
أخبار لبنان
13:39
طرابلسي: تسجيل الطلاب السوريين الذين لا يملكون أوراقًا ثبوتية في المدارس خطير
أخبار لبنان
13:39
طرابلسي: تسجيل الطلاب السوريين الذين لا يملكون أوراقًا ثبوتية في المدارس خطير
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
12:13
عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة
فنّ
12:13
عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة
2
منوعات
07:24
حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت
منوعات
07:24
حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت
3
موضة وجمال
10:04
في الظهور الإعلامي الأول لها بعد تتويجها... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI! (فيديو)
موضة وجمال
10:04
في الظهور الإعلامي الأول لها بعد تتويجها... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI! (فيديو)
4
منوعات
08:39
في مشهد مخيف... إعصار نادر يضرب بلدة قرب باريس: "إنه عنف نادر" (فيديو)
منوعات
08:39
في مشهد مخيف... إعصار نادر يضرب بلدة قرب باريس: "إنه عنف نادر" (فيديو)
5
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
6
اسرار
23:36
أسرار الصحف 22-10-2025
اسرار
23:36
أسرار الصحف 22-10-2025
7
تقارير نشرة الاخبار
13:57
خمسون يومًا من الجحيم... تفاصيل اختطاف عراقيَّين وتحريرهما بعملية لمخابرات الجيش
تقارير نشرة الاخبار
13:57
خمسون يومًا من الجحيم... تفاصيل اختطاف عراقيَّين وتحريرهما بعملية لمخابرات الجيش
8
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هكذا سيمضي ساركوزي ايامه وراء القضبان
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هكذا سيمضي ساركوزي ايامه وراء القضبان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More