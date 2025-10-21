29 قتيلا على الأقل و42 جريحا في انفجار شاحنة صهريج في نيجيريا

قتل 29 شخصًا على الأقل وأصيب 42 بجروح جراء انفجار شاحنة صهريج بعد حادث سير في ولاية نيجر بوسط نيجيريا، بحسب ما أفادت أجهزة الاسعاف.وقال المنسّق المحلي لوكالة إدارة الاسعاف إبراهيم حسيني لوكالة فرانس برس إن "شاحنة تنقل الوقود انقلبت وتجمّع هؤلاء لجمع الوقود. انفجرت الشاحنة واندلعت فيها النيران".