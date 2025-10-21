أوبن ايه آي تعلن إطلاق متصفّح بحث على الانترنت لمنافسة غوغل

أعلنت شركة "أوبن إيه آي" المطورة لبرنامج "تشات جي بي تي" إطلاق متصفّح البحث "أطلس" المزود قدرات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي، في محاولة لمنافسة متصفّح "كروم" التابع لـ"غوغل".



وقال الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي" سام ألتمان خلال بث حي إن المنتج الجديد "متصفح إلكتروني يعمل بالذكاء الاصطناعي صُنع بالاعتماد على تشات جي بي تي".



هذا المتصفح الذي سيكون متاحا في البداية حصرا للأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ماك او اس" macOS من آبل، يدمج "تشات جي بي تي" في شريط جانبي.

