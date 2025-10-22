مقتل 63 شخصًا في حادث طريق في أوغندا

أعلنت الشرطة الأوغندية اليوم الأربعاء أن 63 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب آخرون في حادث طريق تعرضت له حافلة على طريق كمبالا-غولو السريع في أوغندا.