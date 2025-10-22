الأخبار
المستشار الدبلوماسيّ لرئيس الإمارات: الآراء المتطرفة في شأن القضية الفلسطينية لم تعد صالحة

أخبار دولية
2025-10-22 | 02:35
المستشار الدبلوماسيّ لرئيس الإمارات: الآراء المتطرفة في شأن القضية الفلسطينية لم تعد صالحة
المستشار الدبلوماسيّ لرئيس الإمارات: الآراء المتطرفة في شأن القضية الفلسطينية لم تعد صالحة

رأى المستشار الدبلوماسيّ لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أنّ الآراء المتطرفة في شأن القضية الفلسطينية لم تعد صالحة.

 

وشدد، في مقابلة خلال قِمة رويترز نكست الخليجية في أبوظبي، على ضرورة توفير الأمن لإسرائيل إلى جانب إقامة دولة فلسطينية تتوافر لها مقومات الحياة.

 

وقال قرقاش إنّ أي ضم للأراضي الفلسطينية سيعتبر "خطًا أحمر”.

 

وأضاف: “المناقشات جارية في شأن إرسال أفراد إلى غزة”.

         

في سياق متصل، دعا قرقاش إلى وقف فوريّ لإطلاق النار في السودان.

 

وأكّد وجوب أن يتضمن مستقبل السودان انتقالًا مدنيًا وليس مجلسًا عسكريًا.

 

وقال إنّ السودان لا يسمح في الوقت الراهن للإمارات بالقيام بالدور الإنسانيّ الذي تضطلع به في غزة، لكنه عبر عن استعداده لتوسيع نطاق الجهود بمجرد السماح بذلك.

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
