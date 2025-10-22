الكرملين: بوتين يغيب عن قمة العشرين في جنوب أفريقيا

أعلن الكرملين اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يشارك في قمة مجموعة العشرين المقررة في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا يومي 22 و23 تشرين الثاني.



وأوضح أن روسيا ستكون ممثلة بوفد رفيع المستوى.