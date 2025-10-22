ارتفاع حصيلة انفجار شاحنة صهريج في نيجيريا إلى 39 قتيلا و60 جريحا



ارتفعت إلى 39 قتيلا و60 جريحا حصيلة انفجار شاحنة صهريج وقود وقع الثلاثاء إثر حادث على طريق سريع في ولاية النيجر في وسط نيجيريا، على ما أفادت أجهزة الطوارئ الأربعاء.



وتعتبر حوادث صهاريج الوقود شائعة في نيجيريا حيث لا تجرى صيانة ملائمة لكثير من الطرق، كما يهرع سكان لتعبئة الوقود المتسرّب من جراء الحوادث التي غالبا ما تنجم عن السرعة الزائدة وعدم التقيّد بقوانين المرور.



وقالت إيشا حسيني، منسقة وكالة إدارة الاسعاف في ولاية النيجر، لوكالة فرانس برس "باتت الحصيلة 39 قتيلا و60 جريحا. ما زلنا نحقق في الحادث. كانت حالة الطريق سيئة".



وكان تقرير سابق لأجهزة للطوارئ صدر الثلاثاء، أشار إلى أن عدد القتلى 29 والجرحى 42.



وقال المنسّق المحلي لوكالة إدارة الاسعاف إبراهيم حسيني لوكالة فرانس برس إن "شاحنة تنقل الوقود انقلبت وتجمّع هؤلاء الأشخاص لجمعه. انفجرت الشاحنة واندلعت فيها النيران".



وأوضح أنّ الحادث وقع قرابة الساعة الحادية عشرة صباح الثلاثاء بين منطقتي إيسان وباديغي، على الطريق الرابط بين بيدا وأغاي في منطقة كاتشا.