الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

من الكويت إلى قطر فعُمان... جولة لإردوغان وسط تصاعد النفوذ التركي في المنطقة

وسام نصرالله الكاتب: وسام نصرالله
أخبار دولية
2025-10-22 | 13:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
من الكويت إلى قطر فعُمان... جولة لإردوغان وسط تصاعد النفوذ التركي في المنطقة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
من الكويت إلى قطر فعُمان... جولة لإردوغان وسط تصاعد النفوذ التركي في المنطقة

تقارير نشرة الاخبار

أخبار دولية

الكويت

فعُمان...

لإردوغان

تصاعد

النفوذ

التركي

المنطقة

LBCI التالي
إيرباص تفتتح خط تجميع الطائرات الثاني في الصين
زلزال قوته 6 درجات يهز كوستاريكا
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:11

مكتب المدعي العام في باريس: تهديد نيكولا ساركوزي بالقتل داخل السجن

LBCI
أخبار دولية
17:06

الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل

LBCI
أخبار دولية
17:05

مستشار الأمن القومي الإماراتي بحث هدنة غزة مع ويتكوف وكوشنر

LBCI
أخبار دولية
17:02

ترامب ينفي تقريرا عن موافقة واشنطن على استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:11

مكتب المدعي العام في باريس: تهديد نيكولا ساركوزي بالقتل داخل السجن

LBCI
أخبار دولية
17:06

الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل

LBCI
أخبار دولية
17:05

مستشار الأمن القومي الإماراتي بحث هدنة غزة مع ويتكوف وكوشنر

LBCI
أخبار دولية
17:02

ترامب ينفي تقريرا عن موافقة واشنطن على استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-10-16

ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"

LBCI
أخبار دولية
2025-10-09

رئيس وزراء بريطانيا يرحب باتفاق غزة ويطالب بسرعة تنفيذه

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-25

محكمة فرنسية تدين الرئيس السابق ساركوزي بالتواطؤ الجنائي

LBCI
أمن وقضاء
09:28

مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٦... هكذا توزعت أصوات المغتربين وهذه التقديرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هذا ما قاله مسؤولا الماكينة الإنتخابية في "القوات" في ألمانيا ورومانيا للـLBCI عن عملية تسجيل المغتربين

LBCI
أخبار دولية
13:17

عملية أمنيّة واسعة في إدلب… والسلطة الانتقالية تفتح النار على "الفرقة الفرنسية"

LBCI
أخبار دولية
13:14

من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة

LBCI
أخبار لبنان
13:12

حصيلة الحرب الاخيرة أسرى ومفقودين وشهداء غير محصيين رسميًا ودولة عاجزة

LBCI
أخبار دولية
13:10

من الكويت إلى قطر فعُمان... جولة لإردوغان وسط تصاعد النفوذ التركي في المنطقة

LBCI
أخبار دولية
13:00

إسرائيل تعيد ترتيب جبهاتها: تدريبات شمالاً وخلافات مع واشنطن حول اليوم التالي للحرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
06:42

ببطن اصطناعي ودمية... تظاهرت بالحمل والإنجاب ثم أعلنت وفاة "ابنتها": إليكم القصة الصادمة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
11:59

"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط

LBCI
منوعات
09:38

حاولت قتل صرصور فأحرقت المبنى وحوّلت جيرانها الى ضحايا... إليكم ما حصل (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
09:28

مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة

LBCI
صحف اليوم
00:38

إتصالات لرئيس الجمهورية لتجنب الإنزلاق إلى حرب إسرائيلية كبرى (الأنباء الكويتية)

LBCI
أخبار لبنان
11:51

مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي

LBCI
اسرار
23:36

أسرار الصحف 22-10-2025

LBCI
اخبار البرامج
10:25

فوز المشتركة جوانا قاسم بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More