روسيا تنتقد العقوبات الأميركية الجديدة وتؤكد أنها "محصّنة" ضدّها

نددت وزارة الخارجية الروسية الخميس بالعقوبات الأميركية الجديدة على شركتي روسنفت ولوك أويل النفطيتين، مؤكدة أن روسيا "محصنة" ضد هذه القرارات الاقتصادية.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إحاطتها الأسبوعية "نرى أن هذه الخطوة ستأتي بنتائج معاكسة"، مضيفة أن "بلادنا طورت حصانة متينة ضد القيود الغربية، وستواصل تطوير قدرتها الاقتصادية بما يشمل مجال الطاقة".

