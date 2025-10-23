الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة تتطلب 7 مليارات دولار على الأقل

أكّدت منظمة الصحة العالمية الحاجة إلى ما لا يقل عن سبعة مليارات دولار لإعادة بناء النظام الصحي في غزة.



وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس للصحافيين: "لم يعد هناك أي مستشفيات في الخدمة بالكامل في غزة، ووحدها 14 من 36 لا تزال تعمل. ثمة نقص فادح في الأدوية والتجهيزات والطواقم الصحية الأساسية".



وحذر من أن "الكلفة الإجمالية لإعادة بناء النظام الصحي في غزة لا تقل عن سبعة مليارات دولار".

من جهة خرى، قال غيبرييسوس إن المنظمة تعمل مع الشركاء على وضع مخطط للتعافي وإعادة بناء المنظومة الصحية في غزة على المدى الطويل، والذي من المتوقع أن يتكلف سبعة مليارات دولار على الأقل.