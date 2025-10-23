سموطريتش يعتذر عن تصريحاته بحقّ السعودية

قدّم وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش اعتذاره بعد تصريحات "مؤسفة" أدلى بها في وقت سابق ووجه فيها انتقادات الى المملكة العربية السعودية.



وقال سموطريتش في منشور على منصة إكس: "تصريحي بشأن السعودية كان مؤسفا، وأعبّر عن أسفي للإهانة التي تسبب بها".



وكان نصح السعودية بـ"الاستمرار في ركوب الجمال" بدلا من المطالبة بإقامة دولة فلسطينية مقابل تطبيع العلاقات بين البلدين.