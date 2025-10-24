الجيش الروسي يعلن سيطرته على أربع قرى في شرق أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي سيطرته على أربع قرى في شرق أوكرانيا حيث يواصل تحقيق مكاسب بطيئة في بعض المناطق، رغم الخسائر الفادحة التي يتكبّدها في مواجهة قوات أوكرانية أقل عديدا.



وأكّدت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام أن قواتها سيطرت على قرى بولوغيفكا في منطقة خاركيف ودرونيفكا وبرومين في منطقة دونيتسك، وبيرتشوترافنيفي في منطقة دنيبروبيتروفسك.