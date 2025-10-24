اعتقال سبعة موظفين يمنيين في الأمم المتحدة في صنعاء

اعتقل سبعة موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة في صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون بتهمة التجسس لإسرائيل، وفق ما أفاد مصدر أمني حوثي وكالة فرانس برس الجمعة.



وقال المسؤول الأمني "منذ مساء أمس (الخميس) حتى ظهر اليوم (الجمعة)، تم اعتقال سبعة موظفين من الأمم المتحدة جميعهم يمنيون بتهمة التخابر مع إسرائيل".