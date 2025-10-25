كندا تسحب إعلانا مناهضا للرسوم الجمركية تسبب بإلغاء المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة

أعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية أنها ستسحب إعلانا مناهضا للرسوم الجمركية أثار غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودفعه للإعلان عن إلغاء المحادثات التجارية مع كندا.



وكان ترامب كتب على منصته تروث سوشال الخميس: "أعلنت مؤسسة الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغن للتو أن كندا استخدمت إعلانا بشكل احتيالي وزائف يظهر فيه رونالد ريغن وهو يتحدث بشكل سلبي عن الرسوم الجمركية". وأضاف: "بناء على سلوكهم الفظيع، تلغى كل المفاوضات التجارية مع كندا".



وبعد أقل من 24 ساعة، أعلن رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد تعليق بث الإعلان عقب إجرائه مشاورات مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بشأن الخلاف مع واشنطن.



وكتب فورد على اكس: "بعد الحديث مع رئيس الوزراء كارني، ستوقف أونتاريو حملتها الإعلانية الأميركية اعتبارا من الاثنين كي يصبح بالإمكان استئناف المحادثات التجارية".



وأشار فورد الى أنه طلب من فريقه مواصلة بث الإعلان خلال أول مباراتين هذا الأسبوع من بطولة العالم للبيسبول التي يتواجه فيها فريقا "تورنتو بلو جايز" الكندي و"لوس أنجليس دودجرز" الأميركي.



ولم يعلق ترامب بشكل فوري على قرار رئيس وزراء أونتاريو سحب الإعلان.



وقال نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر للصحافيين، إن ترامب أعرب عن "استيائه الشديد" ومن المتوقع أن يرد في وقت لاحق.



ورجّح مسؤول أميركي كبير أن يلتقي ترامب بكارني على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية الأربعاء. وقال المسؤول لوكالة فرانس برس: "من المرجح أن يلتقيا".



واعتبر ترامب أن الحملة التي مولتها مقاطعة أونتاريو الكندية لتُبث على القنوات التلفزيونية الأميركية، تهدف إلى "التدخل في قرار المحكمة العليا الأميركية" التي ستصدر حكمها في مسألة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها.

