الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وفاة ملكة تايلاند الأم سيريكيت عن 93 عاما

أخبار دولية
2025-10-25 | 01:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وفاة ملكة تايلاند الأم سيريكيت عن 93 عاما
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
وفاة ملكة تايلاند الأم سيريكيت عن 93 عاما

أعلن مكتب البلاط الملكي التايلاندي أن ملكة تايلاند الأم سيريكيت، التي أضفت بريقا وأناقة على النظام الملكي في البلاد بعد الحرب، توفيت عن عمر يناهز 93 عاما.

أعلن المتحدث باسم الحكومة التايلاندية أن رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول ألغى رحلته لحضور قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا بسبب وفاة الملكة الأم سيريكيت.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم لمناقشة ترتيبات الجنازة.

وغابت سيريكيت عن المشهد العام منذ إصابتها بجلطة دماغية في عام 2012. وكان زوجها، الملك بوميبون أدولياديغ، أطول ملوك تايلاند حكما، حيث قضى 70 عاما على العرش منذ عام 1946. وكانت إلى جانبه في معظم تلك الفترة، وكسبا قلوب الشعب التايلاندي بأعمالهما الخيرية.

وعندما سافرا إلى الخارج، جذبت أنظار وسائل الإعلام العالمية أيضا بجمالها وذوقها المتميز في الأزياء.

وخلال زيارة لها إلى الولايات المتحدة عام 1960 تضمنت عشاء رسميا في البيت الأبيض، وصفتها مجلة تايم بأنها "رشيقة" و"أنيقة".

يذكر أن سيريكيت كيتياكارا وُلدت عام 1932، وهو العام الذي انتقلت فيه تايلاند من الملكية المطلقة إلى الملكية الدستورية، وكانت ابنة سفير تايلاند لدى فرنسا وعاشت حياة ثرية ومتميزة.

وأثناء دراستها للموسيقى واللغة في باريس، التقت بالملك بوميبون الذي قضى فترة من طفولته في سويسرا. وقالت في فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "كان كرها من النظرة الأولى"، مشيرة إلى أنه وصل متأخرا إلى لقائهما الأول. وأضافت: "ثم كان الحب".

وقضى الزوجان بعض الوقت معا في باريس وتمت خطبتهما في عام 1949. وتزوجا في تايلاند بعد عام عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاما.

وتعاونت سيريكيت، التي تميزت دائما بأناقتها، مع مصمم الأزياء الفرنسي بيير بالمان في تصميم أزياء تخطف الأنظار مصنوعة من الحرير التايلاندي. ومن خلال دعمها للحفاظ على حرف النسيج التقليدية، يرجع إليها الفضل في المساعدة في تنشيط صناعة الحرير في تايلاند.

وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، سافرت مرارا مع الملك إلى القرى التايلاندية النائية، حيث كانت تروج لمشروعات تنموية لصالح الفقراء في الريف، وكانت أنشطتها تبث على الهواء ليلا في النشرة الملكية في البلاد.

وفي عام 1976، أصبح يوم ميلادها الموافق 12 آب، يوم عيد الأم وعطلة وطنية في تايلاند.

خلف ابنها الوحيد، الملك الحالي ماها فاجيرالونكورن، المعروف أيضا باسم راما العاشر، الملك بوميبون بعد وفاته في عام 2016، وعند تتويجه في عام 2019، أصبح لقب سيريكيت الرسمي هو الملكة الأم.

وللملكة سيريكيت أربعة أبناء هم الملك ماها وثلاث بنات.

أخبار دولية

وفاة

ملكة

تايلاند

سيريكيت

LBCI التالي
موديز تعدل النظرة المستقبلية لفرنسا إلى "سلبية" من "مستقرة"
محكمة بريطانية تقضي بسجن 6 شبان لاحراقهم معدات مخصصة لأوكرانيا بأمر من منظمة فاغنر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-09-16

وفاة عملاق السينما الأميركية روبرت ريدفورد عن 89 عاما

LBCI
منوعات
2025-09-08

وفاة الحائز على جائزة نوبل للطب ديفيد بالتيمور عن 87 عاما

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-04

وفاة مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني عن 91 عاما

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-04

تابعوا لحظة انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2025 الآن مباشرة عبر شاشة الـLBCI

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:13

أوكرانيا: مقتل شخص وإصابة 10 أشخاص في هجوم جوي روسي على كييف

LBCI
أخبار دولية
02:29

ترامب: كوريا الشمالية "قوة نووية نوعا ما"

LBCI
أخبار دولية
01:26

الولايات المتحدة تسمح لبعض موظفي الحكومة في مالي بالمغادرة لأسباب تتعلق بالسلامة

LBCI
أخبار دولية
01:24

المبعوث الروسي كيريل دميترييف: اجتماع بوتين وترامب سيتم في وقت لاحق على الأرجح

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:02

اصطاد طيورًا مُهاجرة ومهدّدة بالانقراض وعرض "أفعاله" على مواقع التّواصل... هذا مصيره

LBCI
أخبار دولية
01:07

وفاة ملكة تايلاند الأم سيريكيت عن 93 عاما

LBCI
صحف اليوم
00:39

مسؤول رفيع لـ"الجمهورية": الوضع القائم منذ اتفاق 27 تشرين الثاني مثالي بالنسبة إلى إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
03:11

الأب المدبر جان مارون الهاشم للـLBCI: خلال أيام قليلة سيُعلن البرنامج الرسمي لزيارة البابا سواء لمحطته الأولى في تركيا أو لمحطته الثانية في لبنان وكل ما أشيع عن مضموم برنامج الزيارة "صحيح" ونحن أمام تحديد الأوقات والأيام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:54

جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ

LBCI
أخبار لبنان
13:49

جدل حول قانون الانتخاب بين برّي والكتائب والقوات: تبادل اتهامات بالعزل الطائفي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

التأمين بكبسة زر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تقاربٌ تاريخي بين الكنيستين الكاثوليكية والانغليكانية بعد خمسة قرونٍ من الانشقاق والتباعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

لبنان وصندوق النقد... الوعود كثيرة الخطوات قليلة والنتائج صفر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

خشية أميركية من تصعيد إسرائيلي ينسف وقف النار في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

في قرى الشريط الحدودي طلاب على مقاعد الدراسة رغم الدمار والخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

توقيف مدير كلية الحقوق وامين السر وطالب لبناني رهن التحقيق في قضية تلاعب وتزوير علامات مسابقات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:54

جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ

LBCI
أخبار لبنان
07:29

ادرعي يعلن اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب

LBCI
خبر عاجل
07:08

معلومات للـLBCI: توقيف مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الأول التابع للجامعة اللبنانية وأمين السر وطالب لبناني "رهن التحقيق" في قضية تزوير علامات طلاب

LBCI
أمن وقضاء
07:02

أمن الدولة يكشف عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
06:33

تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي

LBCI
حال الطقس
02:10

الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
14:29

مخزومي لـ"جدل": وقف النار جاء بطلب من حزب الله لا من إسرائيل...

LBCI
خبر عاجل
15:24

معلومات للـLBCI: قوة من استقصاء جبل لبنان تلقي القبض في كمين على مروجين من آل نحلة وآل الرفاعي في محلة حي السلم وتضبط بحوزتهما كميـة كبيرة من مادة الكوكايين والباز والماريجوانا واسلحة خفيفة وقد تم تسليمهما الى الفصيلة المعنية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More