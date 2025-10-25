الأخبار
ترامب يلتقي أمير قطر على متن الطائرة الرئاسية خلال توقّف فنّي في طريقه إلى آسيا

أخبار دولية
2025-10-25 | 10:34
مشاهدات عالية
LBCI
ترامب يلتقي أمير قطر على متن الطائرة الرئاسية خلال توقّف فنّي في طريقه إلى آسيا
ترامب يلتقي أمير قطر على متن الطائرة الرئاسية خلال توقّف فنّي في طريقه إلى آسيا

يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب على متن الطائرة الرئاسية، أمير قطر ورئيس حكومتها لمناقشة وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، وذلك خلال توقّف في قطر، بحسب ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض.

وقال المسؤول إنّ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الحكومة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سيصعدان على متن طائرة الرئيس الأميركي لإجراء هذه المحادثات خلال توقف فنّي في قطر أثناء توجه ترامب إلى ماليزيا، المحطّة الأولى في جولته الآسيوية.     

وسينضم إلى هذه المحادثات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي يرافق بعد ذلك ترامب في جولته.    


آخر الأخبار

أخبار دولية

يلتقي

الطائرة

الرئاسية

توقّف

طريقه

