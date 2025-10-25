الجيش الإسرائيليّ: نفذنا ضربة محددة الهدف في وسط غزة

نفّذ الجيش الإسرائيليّ ضربة "محددة الهدف" في وسط غزة ضد شخص كان يخطط لمهاجمة القوات الإسرائيلية، وفق ما زعم الجيش.

وقال الجيش إنه "نفّذ قبل قليل غارة دقيقة في منطقة النصيرات في وسط قطاع غزة استهدفت إرهابيًا من حركة الجهاد الإسلاميّ كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابيّ وشيك ضد القوات الإسرائيليّة”.

ودخل وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول، لينهي حربًا استمرت نحو عامين.

لكن الحكومة الإسرائيلية وحماس تتبادلان الاتهامات منذ ذلك الحين بانتهاك وقف إطلاق النار.