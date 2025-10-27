الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فقط بـ15 يومًا تنقل بضائعك من آسيا إلى أوروبا…
الكاتب:
طوني مراد
أخبار دولية
2025-10-27 | 14:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
فقط بـ15 يومًا تنقل بضائعك من آسيا إلى أوروبا…
0
min
فقط بـ15 يومًا تنقل بضائعك من آسيا إلى أوروبا…
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
يومًا
بضائعك
أوروبا…
التالي
روسيا تعلن اعتراض 193 مسيرة أوكرانية خلال الليل
اليونسكو أوقفت مشاريعها التطويرية في مدينة صنعاء القديمة وفي مناطق سيطرة الحوثيين
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:52
إسرائيل تعلن تسلمها جثة رهينة في غزة من الصليب الأحمر
أخبار دولية
16:52
إسرائيل تعلن تسلمها جثة رهينة في غزة من الصليب الأحمر
0
آخر الأخبار
16:46
إدارة الكوارث والطوارئ التركية: زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب ولاية باليكسير غربي تركيا
آخر الأخبار
16:46
إدارة الكوارث والطوارئ التركية: زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب ولاية باليكسير غربي تركيا
0
آخر الأخبار
16:31
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر تسلم جثة أحد المختطفين وهي الآن في طريقها إلى قواتنا داخل القطاع
آخر الأخبار
16:31
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر تسلم جثة أحد المختطفين وهي الآن في طريقها إلى قواتنا داخل القطاع
0
فنّ
16:25
إليسا تحتفل بعيد ميلادها بطريقة مبتكرة: "خبر عاجل" (صور)
فنّ
16:25
إليسا تحتفل بعيد ميلادها بطريقة مبتكرة: "خبر عاجل" (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:52
إسرائيل تعلن تسلمها جثة رهينة في غزة من الصليب الأحمر
أخبار دولية
16:52
إسرائيل تعلن تسلمها جثة رهينة في غزة من الصليب الأحمر
0
أخبار دولية
15:03
منظمة الصحة العالمية تندد بهجوم دام على المستشفى الوحيد العامل في الفاشر السودانية
أخبار دولية
15:03
منظمة الصحة العالمية تندد بهجوم دام على المستشفى الوحيد العامل في الفاشر السودانية
0
أخبار دولية
15:00
السلطات التونسية علقت نشاط منظمة غير حكومية ثانية
أخبار دولية
15:00
السلطات التونسية علقت نشاط منظمة غير حكومية ثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
إسرائيل تقرع طبول المواجهة وإعلامها يتحدث عن إستعدادات مقابلة لحزب الله
تقارير نشرة الاخبار
14:11
إسرائيل تقرع طبول المواجهة وإعلامها يتحدث عن إستعدادات مقابلة لحزب الله
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
15:21
بريتني سبيرز تثير الجدل مجددًا بعد ظهورها تقود بتهوّر... والأخيرة: "إنها شبيهتي" (صورة)
فنّ
15:21
بريتني سبيرز تثير الجدل مجددًا بعد ظهورها تقود بتهوّر... والأخيرة: "إنها شبيهتي" (صورة)
0
أخبار لبنان
2025-10-15
البطريرك الماروني: البابا لاوون الرابع عشر سيحمل رسالة سلام الى لبنان
أخبار لبنان
2025-10-15
البطريرك الماروني: البابا لاوون الرابع عشر سيحمل رسالة سلام الى لبنان
0
آخر الأخبار
2025-10-08
النائب ميشال الدويهي للـLBCI: "حماس" قبلت بخطة ترامب وهذا بمثابة مراجعة لفكرة الصراع العربيّ الإسرائيليّ ولذلك انعكاس على لبنان ما سيفتح “شهية” إسرائيل على لبنان لإنهاء المسألة بأسرع وقت
آخر الأخبار
2025-10-08
النائب ميشال الدويهي للـLBCI: "حماس" قبلت بخطة ترامب وهذا بمثابة مراجعة لفكرة الصراع العربيّ الإسرائيليّ ولذلك انعكاس على لبنان ما سيفتح “شهية” إسرائيل على لبنان لإنهاء المسألة بأسرع وقت
0
أخبار لبنان
2025-10-25
معلومات الـLBCI: أورتاغوس في إسرائيل حاليًا وفي لبنان الاثنين
أخبار لبنان
2025-10-25
معلومات الـLBCI: أورتاغوس في إسرائيل حاليًا وفي لبنان الاثنين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
بيروت تستعيد وهجها الفرانكوفوني في ليلة "ألبرت لوندر": تكريم لصحافيي غزة واحتفاء بروح الميدان
تقارير نشرة الاخبار
14:40
بيروت تستعيد وهجها الفرانكوفوني في ليلة "ألبرت لوندر": تكريم لصحافيي غزة واحتفاء بروح الميدان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
بسام براك حارس اللغة العربية حتى الرمق الأخير
تقارير نشرة الاخبار
14:39
بسام براك حارس اللغة العربية حتى الرمق الأخير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
بري يقرع الجرس… والمعارضة خارج القاعة!
تقارير نشرة الاخبار
14:34
بري يقرع الجرس… والمعارضة خارج القاعة!
0
أخبار دولية
14:28
فقط بـ15 يومًا تنقل بضائعك من آسيا إلى أوروبا…
أخبار دولية
14:28
فقط بـ15 يومًا تنقل بضائعك من آسيا إلى أوروبا…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
بين بلدية جونية ومصلحة السكك مذكرة تفاهم لإزالة التعديات وفتح المسار مجددًا
تقارير نشرة الاخبار
14:26
بين بلدية جونية ومصلحة السكك مذكرة تفاهم لإزالة التعديات وفتح المسار مجددًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
قضية السفينة هاوك 3 تحقيقات بالتزوير والفساد وغرامات مرتقبة تصل إلى 10 ملايين دولار
تقارير نشرة الاخبار
14:19
قضية السفينة هاوك 3 تحقيقات بالتزوير والفساد وغرامات مرتقبة تصل إلى 10 ملايين دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"
تقارير نشرة الاخبار
14:17
"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:13
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
14:13
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
2
أخبار لبنان
07:41
لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
أخبار لبنان
07:41
لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
3
خبر عاجل
10:34
مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان
خبر عاجل
10:34
مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان
4
أخبار لبنان
11:48
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال
أخبار لبنان
11:48
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال
5
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
6
أخبار لبنان
10:36
جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء وقانون الانتخابات بند اول على جدول الاعمال
أخبار لبنان
10:36
جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء وقانون الانتخابات بند اول على جدول الاعمال
7
أخبار لبنان
03:37
ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز
أخبار لبنان
03:37
ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز
8
أخبار لبنان
05:13
هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية
أخبار لبنان
05:13
هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More