اتصال بين عبد العاطي وعراقجي: تأكيد ضرورة تحرك جاد لإلزام اسرائيل بوقف الهجمات على غزة ولبنان

أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جرى في خلاله بحث التطورات الإقليمية، ولا سيما الأوضاع في فلسطين ولبنان، وتأكيد ضرورة تحرك جاد من المجتمع الدولي ودول المنطقة لإلزام اسرائيل بوقف هجماته العسكرية على غزة ولبنان.



كما تناول الاتصال الهاتفي أيضًا الملف النووي الإيراني.



والتأكيد على ضرورة تحرك جاد من المجتمع الدولي ودول المنطقة لإلزام اسرائيل بوقف هجماته العسكرية على غزة ولبنان.