ترامب يعرب عن استعداده للحفاظ على تمويل برنامج الإعانات الغذائية رغم الإغلاق الحكومي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يريد أن "يجوع" الأميركيون، معربًا عن استعداده للحفاظ على تمويل برنامج الإعانات الغذائية للفقراء قبل يوم من فقدان نحو ٤٢ مليون شخص مساعداتهم الشهرية بسبب الإغلاق الحكومي.



وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشال"، إن "محامي الحكومة لا يعتقدون أن لدينا السلطة القانونية لدفع" الأموال لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية "سناب" بمجرد انتهاء التمويل في الأول من تشرين الثاني خلال الإغلاق الحكومي الجاري.

وأضاف أنه أصدر تعليمات لهم "بتوضيح كيف يمكننا تمويل سناب بشكل قانوني في أقرب وقت ممكن".

وتابع "إذا حصلنا على التوجيه القانوني المناسب من المحكمة، فسيكون من دواعي شرفي تأمين التمويل".