وزير الدفاع الأميركيّ: اتفقنا والصين على ضرورة إنشاء قنوات اتصال عسكرية للحد من النزاعات

اتفقت الولايات المتحدة والصين على ضرورة إنشاء قنوات اتصال عسكرية بين البلدين، للحد من النزاعات وعدم تصعيد أي

مشاكل قد تنشأ في المستقبل، وفق مل أعلن وزير الدفاع الأميركيّ بيت هيجسيث، عقب اجتماعه مع نظيره الصينيّ دونغ جون في ماليزيا.

وقال هيجسيث في منشور على موقع إكس: "عقدتُ اجتماعًا إيجابيًا بالقدر نفسه مع نظيري وزير الدفاع الوطنيّ الصينيّ

الأميرال دونغ جون في ماليزيا”، في إشارة إلى لقاء الرئيس الأميركيّ بالرئيس الصينيّ في كوريا الجنوبية.

وأوضح هيجسيث أنّ المسؤولين الأميركيين والصينيين سيعقدون المزيد من الاجتماعات في شأن إنشاء هذه القنوات.