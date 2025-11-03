ترامب يأمل في توسيع إتفاقيات إبراهيم لتشمل السعودية

أمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة سي بي إس في توسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم لتشمل المملكة العربية السعودية.



وقال ترامب تعليقًا على احتمالات موافقة ولي العهد السعودي على الانضمام إلى المعاهدة: "أعتقد أنه سينضم".