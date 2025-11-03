عشرات الاعتقالات بقضية فساد كبيرة داخل اتحاد نقابات العمال في إسرائيل

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال عشرات من المشتبه بهم في قضية فساد محتملة داخل الاتحاد العام لنقابات العمال "الهستدروت".



وقالت الشرطة في بيان: "هذا الصباح، أوقف محققو وحدة التحقيقات الوطنية في مكافحة الاحتيال لاهف 433 التابعة للشرطة الإسرائيلية، عشرات الذين يُشتبه في تورطهم في فساد واحتيال وإساءة الأمانة، بالإضافة إلى غسل الأموال وانتهاكات ضريبية".



وأضاف البيان: "التحقيق السري، الذي استمر على مدار العامين الماضيين، يركز على مسؤولين كبار في الهستدروت، وسلطات محلية، وشركات عامة، والذين يُشتبه في تلقيهم رشاوى ومزايا من رجال أعمال مقابل دعم مصالحهم وتحقيق مكاسب مالية".



ويعد الهستدروت، الذي تأسس عام 1920 في عهد الانتداب البريطاني لفلسطين حينها ويضم أكثر من 800 ألف عضو، أكبر اتحاد عمالي في إسرائيل ويلعب دورا رئيسيا في المجتمع.



ومن بين المعتقلين وفقا للتقارير الإعلامية، رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد والذي مُدّد توقيفه لثمانية أيام.



وكان بار دافيد معارضا لسياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ودعا إلى إضراب عام بعد إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت في آذار 2023، وهدد إبان الحرب على غزة بالإضراب، مطالبا الحكومة بإبرام اتفاق لإطلاق الرهائن.



وردا على الاعتقالات، أصدر اتحاد نقابات العمال بيانا أكد فيه إيمانه ببراءة موظفيه. وقال: "نحن نتعاون مع السلطات (...) ويستمر الهستدروت في أنشطته وتقديم الخدمات بشكل طبيعي".



وخضع رئيس بلدية كريات غات كيفر سويسا وهو عضو في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للاستجواب الاثنين أيضا.



ويعتبر سويسا أول مسؤول منتخب يُعلن عن استجوابه من قبل الشرطة في إطار القضية المتعلقة بالفساد.