رجل يصدم مشاة بسيارته في فرنسا ويوقع عشرة جرحى
أخبار دولية
2025-11-05 | 06:22
رجل يصدم مشاة بسيارته في فرنسا ويوقع عشرة جرحى
أعلن النائب العام في جزيرة أوليرون الفرنسية في المحيط الأطلسي أن رجلًا يبلغ من العمر 35 عامًا صدم بسيارته مشاة وراكبي دراجات في الجزيرة ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، أربعة منهم في حالة خطيرة.
وقال أرنو لارايز إن السائق وهو مقيم في الجزيرة "صدم عمدًا عددًا من المشاة وراكبي الدراجات" على طريق قبالة مدينة لاروشيل.
آخر الأخبار
أخبار دولية
بسيارته
فرنسا
ويوقع
"شي إن" تفتتح في باريس أوّل متجر غير إلكترونيّ بالعالم
الإغلاق الحكومي الأميركي يصبح الأطول في تاريخ البلاد مع دخوله يومه الـ36
0
أخبار دولية
2025-09-06
حادث مأساوي في فرنسا: قتيلة وجرحى إثر اصطدام سيارة بمشاة
أخبار دولية
2025-09-06
حادث مأساوي في فرنسا: قتيلة وجرحى إثر اصطدام سيارة بمشاة
0
أخبار دولية
2025-08-31
إعتقال رجل بعد اصطدام سيارته بالقنصلية الروسية في سيدني
أخبار دولية
2025-08-31
إعتقال رجل بعد اصطدام سيارته بالقنصلية الروسية في سيدني
0
أخبار لبنان
2025-10-13
قائد الجيش تفقد لواء المشاة العاشر في كفرشخنا: المؤسسة العسكرية محل إجماع اللبنانيين وثقة الدول الشقيقة
أخبار لبنان
2025-10-13
قائد الجيش تفقد لواء المشاة العاشر في كفرشخنا: المؤسسة العسكرية محل إجماع اللبنانيين وثقة الدول الشقيقة
0
آخر الأخبار
2025-09-30
قائد الجيش تفقد لواء المشاة السادس في ثكنة محمد مكي – بعلبك
آخر الأخبار
2025-09-30
قائد الجيش تفقد لواء المشاة السادس في ثكنة محمد مكي – بعلبك
0
أخبار دولية
09:55
الشرع يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في مؤتمر "كوب 30"
أخبار دولية
09:55
الشرع يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في مؤتمر "كوب 30"
0
أخبار دولية
09:33
بوتين أمر بتقديم مقترحات في شأن إمكان إجراء تجارب نووية
أخبار دولية
09:33
بوتين أمر بتقديم مقترحات في شأن إمكان إجراء تجارب نووية
0
أخبار دولية
09:30
بكين تأمل بأن يتمكن الأطراف من الحفاظ على الاتصالات في شأن القضية النووية الإيرانية
أخبار دولية
09:30
بكين تأمل بأن يتمكن الأطراف من الحفاظ على الاتصالات في شأن القضية النووية الإيرانية
0
أخبار دولية
08:33
متحدث باسم شركة شيفرون الأميركية للنفط والغاز: ننتظر تصريح تصدير من الحكومة الإسرائيلية للمضي في اتفاق توريد الغاز إلى مصر
أخبار دولية
08:33
متحدث باسم شركة شيفرون الأميركية للنفط والغاز: ننتظر تصريح تصدير من الحكومة الإسرائيلية للمضي في اتفاق توريد الغاز إلى مصر
0
آخر الأخبار
2025-10-17
غارة اسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة الطبالة في بلدة خربة سلم ومعلومات عن وقوع اصابات
آخر الأخبار
2025-10-17
غارة اسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة الطبالة في بلدة خربة سلم ومعلومات عن وقوع اصابات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
غرق واحد من أفضل الأندية العالمية في ديون تخطت المليار يورو
تقارير نشرة الاخبار
13:46
غرق واحد من أفضل الأندية العالمية في ديون تخطت المليار يورو
0
أخبار لبنان
2025-10-31
لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق
أخبار لبنان
2025-10-31
لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق
0
منوعات
2025-10-27
في إنكلترا... العثور على جثة شابة بعد عام على وفاتها: ما كشفته الشرطة كان صادمًا
منوعات
2025-10-27
في إنكلترا... العثور على جثة شابة بعد عام على وفاتها: ما كشفته الشرطة كان صادمًا
0
أخبار لبنان
08:27
لجنة الاقتصاد بحثت تنظيم قطاع التأمين
أخبار لبنان
08:27
لجنة الاقتصاد بحثت تنظيم قطاع التأمين
0
أخبار لبنان
07:08
باسيل: يُطلب من الجيش الحزم علنا وغضّ النظر سرّا
أخبار لبنان
07:08
باسيل: يُطلب من الجيش الحزم علنا وغضّ النظر سرّا
0
أخبار لبنان
06:33
وزارة الصحة أطلقت دليل "اعرف حقوقك في الصحة" لإعلام المواطنين بحقوقهم الصحية
أخبار لبنان
06:33
وزارة الصحة أطلقت دليل "اعرف حقوقك في الصحة" لإعلام المواطنين بحقوقهم الصحية
0
آخر الأخبار
06:08
البساط ممثلا سلام في مؤتمر لمناسبة عودة البعثة الاقتصادية للمنظمة الدولية للفرنكوفونيّة: عودتكم بيان ثقة وشهادة على الصمود
آخر الأخبار
06:08
البساط ممثلا سلام في مؤتمر لمناسبة عودة البعثة الاقتصادية للمنظمة الدولية للفرنكوفونيّة: عودتكم بيان ثقة وشهادة على الصمود
0
أخبار دولية
04:06
وزير الخارجية الإيرانيّ: إطلاق فرنسيَين انطلاقًا من "سماحة الإسلام"
أخبار دولية
04:06
وزير الخارجية الإيرانيّ: إطلاق فرنسيَين انطلاقًا من "سماحة الإسلام"
0
أخبار دولية
02:09
ممداني يؤكد أن فوزه برئاسة بلدية نيويورك يظهر الطريق لـ"هزم" ترامب
أخبار دولية
02:09
ممداني يؤكد أن فوزه برئاسة بلدية نيويورك يظهر الطريق لـ"هزم" ترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
غرق واحد من أفضل الأندية العالمية في ديون تخطت المليار يورو
تقارير نشرة الاخبار
13:46
غرق واحد من أفضل الأندية العالمية في ديون تخطت المليار يورو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
انتخابات عمدة نيويورك... زهران ممداني المرشّح الأوفر حظاً حتى الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:45
انتخابات عمدة نيويورك... زهران ممداني المرشّح الأوفر حظاً حتى الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ربع قرن من الشراكة: الوكالة الفرنسية للتنمية تجدّد التزامها تجاه لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ربع قرن من الشراكة: الوكالة الفرنسية للتنمية تجدّد التزامها تجاه لبنان
1
حال الطقس
13:42
درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية...
حال الطقس
13:42
درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية...
2
أخبار لبنان
11:20
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في القصر الجمهوري... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
11:20
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في القصر الجمهوري... إليكم جدول الأعمال
3
أمن وقضاء
04:18
الأمن العام: نُحذّر من روابط مزيفة تنتحل اسم "الصليب الأحمر" لسرقة بيانات المواطنين
أمن وقضاء
04:18
الأمن العام: نُحذّر من روابط مزيفة تنتحل اسم "الصليب الأحمر" لسرقة بيانات المواطنين
4
خبر عاجل
10:34
معلومات الـLBCI: وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وجّه كتابًا إلى محافظ جبل لبنان لتِبيان حقيقة ما جرى في مغارة جعيتا
خبر عاجل
10:34
معلومات الـLBCI: وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وجّه كتابًا إلى محافظ جبل لبنان لتِبيان حقيقة ما جرى في مغارة جعيتا
5
أمن وقضاء
14:18
عملية أمنية نوعية في بلدة سعدنايل... ومعلومات الـLBCI:القوة حرّرت مخطوفًا هو مواطن كويتيّ
أمن وقضاء
14:18
عملية أمنية نوعية في بلدة سعدنايل... ومعلومات الـLBCI:القوة حرّرت مخطوفًا هو مواطن كويتيّ
6
أمن وقضاء
11:38
تدابير سير على جادة بيار الجميل وشارع المتحف بسبب أعمال برش وتزفيت
أمن وقضاء
11:38
تدابير سير على جادة بيار الجميل وشارع المتحف بسبب أعمال برش وتزفيت
7
اسرار
23:42
أسرار الصحف 5-11-2025
اسرار
23:42
أسرار الصحف 5-11-2025
8
خبر عاجل
06:04
مركز عمليات طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة برج رحال قضاء صور أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح
خبر عاجل
06:04
مركز عمليات طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة برج رحال قضاء صور أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح
