رجل يصدم مشاة بسيارته في فرنسا ويوقع عشرة جرحى

أعلن النائب العام في جزيرة أوليرون الفرنسية في المحيط الأطلسي أن رجلًا يبلغ من العمر 35 عامًا صدم بسيارته مشاة وراكبي دراجات في الجزيرة ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، أربعة منهم في حالة خطيرة.وقال أرنو لارايز إن السائق وهو مقيم في الجزيرة "صدم عمدًا عددًا من المشاة وراكبي الدراجات" على طريق قبالة مدينة لاروشيل.