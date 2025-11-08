روما تطلب صرف أجور موظفيها بقواعد عسكرية أميركية بإيطاليا وسط الإغلاق

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن موظفين محليين في بعض القواعد العسكرية الأميركية بإيطاليا لم يتقاضوا رواتبهم بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي، وأن روما تجري محادثات مع السلطات الأميركية لحل هذه المشكلة.





وقالت الوزارة إن نحو 2000 موظف مدني إيطالي، معظمهم في قاعدة أفيانو الجوية وقاعدة الجيش في فيتشنسا بشمال شرق إيطاليا، لم يتقاضوا رواتبهم لشهر تشرين الأول على الرغم من أنهم يعملون بموجب عقود عمل إيطالية.

غير أن الموظفين الإيطاليين في قواعد البحرية الأميركية في البلاد حصلوا على أجورهم في الوقت المحدد لأن البحرية تطبق قواعد مختلفة.