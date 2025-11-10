رفضت إيران الاتهامات الأميركية لطهران بالتخطيط لاغتيال السفيرة الإسرائيلية لدى المكسيك، واصفة إياها بـ"السخيفة".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي "وجدنا هذا الادعاء سخيفًا للغاية"، واضعًا ذلك في إطار مساعي واشنطن "لتدمير علاقات إيران الوديّة مع بلدان أخرى".