وصول حاملة طائرات أميركية الى قبالة سواحل أميركا اللاتينية لدعم عمليات مكافحة تهريب المخدرات

وصلت مجموعة حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" إلى قبالة سواحل أميركا اللاتينية، في تصعيد عسكري كانت فنزويلا قد حذّرت من أنه قد يشعل نزاعا شاملا.



وقالت القيادة الجنوبية للقوات البحرية الأميركية في بيان إن حاملة الطائرات "يو أس أس جيرالد فورد"، التي صدر أمر بنشرها قبل نحو ثلاثة أسابيع، دخلت نطاق عمليات القيادة الذي يشمل أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.