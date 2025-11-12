الإعصار فونغ وونغ يتسبب بفيضانات في تايوان وإجلاء الآلاف

أجلت السلطات في تايوان أكثر من 8300 شخص قبل وصول الإعصار‭ ‬فونغ وونغ اليوم، والذي تسبب في هطول أمطار غزيرة على الساحل الشرقي الجبلي وأغرق بعض المناطق بمياه وصلت إلى مستوى الرقبة.



وأغلقت الشركات والمدارس أبوابها في معظم المناطق الجنوبية فيما أصيب 51 شخصا.



وأظهرت صور تلفزيونية فيضانات عارمة في مناطق من مقاطعة ييلان الشرقية التي يغلب عليها الطابع الريفي، مع ارتفاع منسوب المياه إلى مستوى الرقبة بينما كان الجنود ينفذون عمليات إنقاذ للعالقين.



وقالت إدارة الإطفاء إن نحو 8300 شخص نُقلوا من منازلهم إلى مناطق أكثر أمانا، معظمهم في ييلان وهوالين القريبة.



ومن المتوقع أن يمر الإعصار فونغ وونغ على أقصى الطرف الجنوبي لتايوان في وقت لاحق اليوم قبل أن يتجه إلى المحيط الهادي. وفقد الإعصار كثيرا من قوته بعد أن مر عبر الفلبين حيث أودى بحياة 27 شخصا.