تركيا: من السابق لأوانه تحديد سبب سقوط الطائرة العسكرية في جورجيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن من السابق لأوانه تحديد سبب تحطم طائرة عسكرية هذا الأسبوع في جورجيا والذي أودى بحياة 20 جنديا، مضيفة أن التحقيقات جارية.



وكانت طائرة الشحن (سي-130) قد أقلعت من أذربيجان متجهة إلى تركيا وسقطت يوم الثلاثاء، وهو الحادث الذي يمثل أعلى حصيلة قتلى عسكريين في تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي منذ 2020.