زيلينسكي يفرض عقوبات على أحد المقربين منه على خلفية فضيحة الفساد

فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقوبات على رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي يُعتبر أحد المقرّبين منه والمتهم بالضلوع في واحدة من أسوأ قضايا الفساد التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.وبحسب مرسوم رئاسي نُشر، تشمل العقوبات المفروضة على مينديتش ورجل أعمال آخر متورط في القضية، تجميد أصولهما ضمن الإجراءات التي تستهدف المتورطين في فضيحة الفساد الواسعة في قطاع الطاقة.