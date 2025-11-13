توقيف رجلين في إيران ظهرا بزيّ عسكري مع علم النظام السابق

أوقفت السلطات الإيرانية رجلين بعد انتشار مقطع فيديو على نطاق واسع يُظهرهما يرتديان زيّا عسكريا ويحملان علما عليه شعار ملكي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.



ويُظهر الفيديو، الذي صُوّر داخل محطة مترو في طهران، الرجلين وهما يلوّحان بعلم يحمل شعار "الأسد والشمس" المرتبط بنظام الشاه السابق في إيران، بحسب وكالة فارس للأنباء التي أوضحت أن المقطع انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.



وذكرت الوكالة أن التحقيقات بيّنت أن الرجلين لا ينتميان إلى القوات المسلحة الإيرانية، من دون أن تكشف هويتيهما.



وقالت وكالة فارس إنهما "أوقفا بتهمة إساءة استخدام الزي العسكري"، وهو ما نقلته وسائل إعلام أخرى.