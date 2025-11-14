بريتوريا تسمح لأكثر من 150 فلسطينيا بالنزول من طائرة في جوهانسبرغ بعد 12 ساعة من وصولهم



سمح لأكثر من 150 فلسطينيا احتجزتهم شرطة الحدود في جنوب إفريقيا أكثر من 12 ساعة في طائرة على مدرج مطار جوهانسبرغ الدولي، بالنزول منها مساء الخميس وفق ما أفاد مصدر رسمي.



ووصل هؤلاء الفلسطينيون البالغ عددهم 153 قرابة الثامنة صباح الخميس (06,00 بتوقيت غرينتش) إلى مطار أو آر تامبو في جوهانسبرغ برحلة تابعة لشركة طيران "غلوبال إيرويز" الجنوب إفريقية آتية من كينيا، بحسب بيان لشرطة الحدود.



وفور وصولهم، منعوا من مغادرة الطائرة إذ إن "جوازات سفرهم لم تكن تحمل ختم المغادرة المعتاد"، وفق شرطة الحدود التي أوضحت أن أيا منهم "لم يعرب عن نيته تقديم طلب لجوء".



وبعد أكثر من 12 ساعة، سمحت وزارة الداخلية بنزول الركاب من الطائرة لدخول الأراضي الجنوب إفريقية بعدما تلقت تعهدا من منظمة "غِفت أو ذي غيفرز" غير الحكومية برعايتهم وتوفير الإقامة لهم.



ومن بين الركاب ال153، دخل الأراضي الجنوب إفريقية 130 فيما كان ينتظر الباقون السفر إلى وجهات أخرى من اختيارهم، وفقا لشرطة الحدود.



وبقيت العديد من التساؤلات قائمة مساء الخميس بشأن ظروف مغادرة هؤلاء الفلسطينيين، والمسار الدقيق للطائرة وأسباب توقفها في كينيا.



وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الجنوب إفريقية (SABC)، أوضح امتياز سليمان مؤسس المنظمة، أنه لا يعرف من استأجر الطائرة، وكشف أن طائرة أولى تحمل 176 فلسطينيا هبطت في جوهانسبرغ في 28 تشرين الأول. وأشار إلى أن "بعضهم غادر منذ ذلك الحين إلى بلدان أخرى".



وأوضح أن "عائلات هذه المجموعة الأولى أبلغتنا أمس بأن أقاربها سيصلون بطائرة ثانية".



وتابع "على الحكومة إجراء تحقيق: كيف يصل أشخاص بطائرات تجارية دون ختم خروج على جوازات سفرهم؟ لم تختم إسرائيل جوازات سفرهم، وبالتالي هم يسافرون بطريقة غير شرعية".



ويلقى الصراع في غزة صدى قويا في جنوب إفريقيا التي تضم أكبر جالية يهودية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والتي تعد حكومتها مؤيدا قويا للقضية الفلسطينية.