الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
17
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
17
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بريتوريا تسمح لأكثر من 150 فلسطينيا بالنزول من طائرة في جوهانسبرغ بعد 12 ساعة من وصولهم
أخبار دولية
2025-11-14 | 00:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بريتوريا تسمح لأكثر من 150 فلسطينيا بالنزول من طائرة في جوهانسبرغ بعد 12 ساعة من وصولهم
سمح لأكثر من 150 فلسطينيا احتجزتهم شرطة الحدود في جنوب إفريقيا أكثر من 12 ساعة في طائرة على مدرج مطار جوهانسبرغ الدولي، بالنزول منها مساء الخميس وفق ما أفاد مصدر رسمي.
ووصل هؤلاء الفلسطينيون البالغ عددهم 153 قرابة الثامنة صباح الخميس (06,00 بتوقيت غرينتش) إلى مطار أو آر تامبو في جوهانسبرغ برحلة تابعة لشركة طيران "غلوبال إيرويز" الجنوب إفريقية آتية من كينيا، بحسب بيان لشرطة الحدود.
وفور وصولهم، منعوا من مغادرة الطائرة إذ إن "جوازات سفرهم لم تكن تحمل ختم المغادرة المعتاد"، وفق شرطة الحدود التي أوضحت أن أيا منهم "لم يعرب عن نيته تقديم طلب لجوء".
وبعد أكثر من 12 ساعة، سمحت وزارة الداخلية بنزول الركاب من الطائرة لدخول الأراضي الجنوب إفريقية بعدما تلقت تعهدا من منظمة "غِفت أو ذي غيفرز" غير الحكومية برعايتهم وتوفير الإقامة لهم.
ومن بين الركاب ال153، دخل الأراضي الجنوب إفريقية 130 فيما كان ينتظر الباقون السفر إلى وجهات أخرى من اختيارهم، وفقا لشرطة الحدود.
وبقيت العديد من التساؤلات قائمة مساء الخميس بشأن ظروف مغادرة هؤلاء الفلسطينيين، والمسار الدقيق للطائرة وأسباب توقفها في كينيا.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الجنوب إفريقية (SABC)، أوضح امتياز سليمان مؤسس المنظمة، أنه لا يعرف من استأجر الطائرة، وكشف أن طائرة أولى تحمل 176 فلسطينيا هبطت في جوهانسبرغ في 28 تشرين الأول. وأشار إلى أن "بعضهم غادر منذ ذلك الحين إلى بلدان أخرى".
وأوضح أن "عائلات هذه المجموعة الأولى أبلغتنا أمس بأن أقاربها سيصلون بطائرة ثانية".
وتابع "على الحكومة إجراء تحقيق: كيف يصل أشخاص بطائرات تجارية دون ختم خروج على جوازات سفرهم؟ لم تختم إسرائيل جوازات سفرهم، وبالتالي هم يسافرون بطريقة غير شرعية".
ويلقى الصراع في غزة صدى قويا في جنوب إفريقيا التي تضم أكبر جالية يهودية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والتي تعد حكومتها مؤيدا قويا للقضية الفلسطينية.
أخبار دولية
لأكثر
فلسطينيا
بالنزول
طائرة
جوهانسبرغ
وصولهم
التالي
واشنطن تعلن إبرام اتفاقات تجارية مع الأرجنتين وغواتيمالا والإكوادور والسلفادور
البرازيل ترفض انتقاد الأمم المتحدة بشأن خرق أمني لمؤتمر المناخ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-10-04
الجزيرة: وصول طائرة تحمل ناشطين من أسطول الصمود إلى تركيا عقب ترحيلهم من إسرائيل
آخر الأخبار
2025-10-04
الجزيرة: وصول طائرة تحمل ناشطين من أسطول الصمود إلى تركيا عقب ترحيلهم من إسرائيل
0
أخبار دولية
2025-10-11
الدفاع المدني الفلسطيني: عودة أكثر من نصف مليون فلسطيني إلى مدينة غزة منذ وقف إطلاق النار
أخبار دولية
2025-10-11
الدفاع المدني الفلسطيني: عودة أكثر من نصف مليون فلسطيني إلى مدينة غزة منذ وقف إطلاق النار
0
آخر الأخبار
2025-09-21
القناة 12 الإسرائيلية: الإفراج عن عضو الكنيست السابقة حنين زعبي بعد ساعات من اعتقالها
آخر الأخبار
2025-09-21
القناة 12 الإسرائيلية: الإفراج عن عضو الكنيست السابقة حنين زعبي بعد ساعات من اعتقالها
0
أخبار دولية
2025-10-14
وصول الدفعة الأولى من جثامين الفلسطينيين الذين قتلوا أثناء حرب غزة
أخبار دولية
2025-10-14
وصول الدفعة الأولى من جثامين الفلسطينيين الذين قتلوا أثناء حرب غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:29
مستشفى ناصر في قطاع غزة يعلن تسلّم جثامين 15 فلسطينيا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار
أخبار دولية
04:29
مستشفى ناصر في قطاع غزة يعلن تسلّم جثامين 15 فلسطينيا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار
0
أخبار دولية
03:50
فولكر تورك: العنف في الفاشر "وصمة عار" على المجتمع الدولي
أخبار دولية
03:50
فولكر تورك: العنف في الفاشر "وصمة عار" على المجتمع الدولي
0
أخبار دولية
03:20
باكستان تعلن توقيف أربعة أشخاص من خلية قيادتها في أفغانستان على خلفية تفجير إسلام آباد
أخبار دولية
03:20
باكستان تعلن توقيف أربعة أشخاص من خلية قيادتها في أفغانستان على خلفية تفجير إسلام آباد
0
أخبار دولية
01:33
الولايات المتحدة تعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة في أميركا اللاتينية
أخبار دولية
01:33
الولايات المتحدة تعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة في أميركا اللاتينية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
02:00
اختراق علمي جديد يمهّد لعلاج جذري للسكري: تحويل خلايا المعدة إلى خلايا تُنتج الإنسولين
صحة وتغذية
02:00
اختراق علمي جديد يمهّد لعلاج جذري للسكري: تحويل خلايا المعدة إلى خلايا تُنتج الإنسولين
0
أخبار لبنان
04:40
لجنة متابعة قضية الإمام الصدر تكشف مضمون الملف الليبي
أخبار لبنان
04:40
لجنة متابعة قضية الإمام الصدر تكشف مضمون الملف الليبي
0
حال الطقس
2025-11-10
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-11-10
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2025-09-02
استقرار بدرجات الحرارة... والرطوبة عالية
حال الطقس
2025-09-02
استقرار بدرجات الحرارة... والرطوبة عالية
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:43
استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية
رياضة
13:43
استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية
0
أخبار دولية
13:39
بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق
أخبار دولية
13:39
بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أول طعن بترخيص ستارلينك... فهل يكسر شورى الدولة الحكومة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أول طعن بترخيص ستارلينك... فهل يكسر شورى الدولة الحكومة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تحويل ألف دولار وما فوق يحتاج لـkyc
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تحويل ألف دولار وما فوق يحتاج لـkyc
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تهديدات إسرائيل للبنان مستمرة... والجيش الإسرائيلي يواصل تدريباته واستعدادته
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تهديدات إسرائيل للبنان مستمرة... والجيش الإسرائيلي يواصل تدريباته واستعدادته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اخبار البرامج
15:48
من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟
اخبار البرامج
15:48
من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟
2
أخبار لبنان
02:11
إليكم جدول أسعار المحروقات..
أخبار لبنان
02:11
إليكم جدول أسعار المحروقات..
3
أخبار لبنان
12:04
رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!
أخبار لبنان
12:04
رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!
4
أخبار لبنان
02:31
بيان هامّ من وزارة الشؤون الاجتماعية حول جرحى البيجر...
أخبار لبنان
02:31
بيان هامّ من وزارة الشؤون الاجتماعية حول جرحى البيجر...
5
أخبار لبنان
02:11
التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة
أخبار لبنان
02:11
التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة
6
أمن وقضاء
07:46
مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)
أمن وقضاء
07:46
مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)
7
حال الطقس
01:12
منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال
حال الطقس
01:12
منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال
8
خبر عاجل
09:52
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية
خبر عاجل
09:52
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More