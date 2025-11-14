الأخبار
الأونروا تطالب الدول المانحة بزيادة تمويلها
أخبار دولية
2025-11-14 | 00:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الأونروا تطالب الدول المانحة بزيادة تمويلها
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي لم تعد تتلقى تمويلا من الولايات المتحدة، الخميس إن خدماتها قد تتأثر ما لم تقدّم الدول المانحة مزيدا من التمويل.
وقال المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني "أعلم أنه حتى اليوم، سنتمكن من دفع رواتبنا في تشرين الثاني، لكن ليست لدي أدنى فكرة أو رؤية بشأن ما إذا كنا سنتمكن من دفع رواتبنا في كانون الأول".
وحظرت إسرائيل عمل الأونروا على أراضيها بعد اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حماس على الدولة العبرية في 7 تشرين الأول 2023 والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.
وعلى خلفية ذلك، علّقت الولايات المتحدة، أكبر ممولي الوكالة، دعمها لها.
وبعد قرار إسرائيل، اضطرت الأونروا لإعادة موظفيها الدوليين من غزة والضفة الغربية، ما حدّ من قدرتها على توزيع المساعدات الغذائية.
لكنها ما زالت توظّف 12 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية، وتكتسي خدماتها أهمية حيوية للفلسطينيين، وفق لازاريني.
وقال لازاريني لصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك "تم إيواء حوالى 75 ألف شخص في مئة من منشآتنا في قطاع غزة".
أخبار دولية
تطالب
الدول
المانحة
بزيادة
تمويلها
