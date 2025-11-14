الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس الإيرانيّ يرحب بفوز رئيس الوزراء العراقيّ في الانتخابات التشريعية
أخبار دولية
2025-11-14 | 12:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس الإيرانيّ يرحب بفوز رئيس الوزراء العراقيّ في الانتخابات التشريعية
رحّب الرئيس الإيرانيّ مسعود بزشكيان بفوز لائحة رئيس الوزراء العراقيّ محمد شياع السوداني في الانتخابات التشريعية، وفق ما أفادت الرئاسة الإيرانية.
وأعرب بزشكيان، في بيان، عن أمله في أن تتوسّع العلاقات والتعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة، "لتكون أكثر عمقًا وتلاحمًا من ذي قبل في جميع المجالات".
آخر الأخبار
أخبار دولية
الإيرانيّ
الوزراء
العراقيّ
الانتخابات
التشريعية
التالي
بريتوريا تسمح لأكثر من 150 فلسطينيا بالنزول من طائرة في جوهانسبرغ بعد 12 ساعة من وصولهم
البرازيل ترفض انتقاد الأمم المتحدة بشأن خرق أمني لمؤتمر المناخ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-11-12
مصادر لفرانس برس: لائحة رئيس الحكومة العراقية تحقق "فوزاً كبيراً" في الانتخابات التشريعية
أخبار دولية
2025-11-12
مصادر لفرانس برس: لائحة رئيس الحكومة العراقية تحقق "فوزاً كبيراً" في الانتخابات التشريعية
0
أخبار دولية
2025-09-08
رئيس الوزراء النروجي المنتهية ولايته يعلن فوزه بالانتخابات التشريعية
أخبار دولية
2025-09-08
رئيس الوزراء النروجي المنتهية ولايته يعلن فوزه بالانتخابات التشريعية
0
آخر الأخبار
2025-11-12
أ.ف.ب نقلا عن مصادر مقربة: ائتلاف رئيس الحكومة العراقية يحقق "فوزاً كبيراً" في الانتخابات التشريعية
آخر الأخبار
2025-11-12
أ.ف.ب نقلا عن مصادر مقربة: ائتلاف رئيس الحكومة العراقية يحقق "فوزاً كبيراً" في الانتخابات التشريعية
0
آخر الأخبار
2025-11-11
رئيس الوزراء العراقي: الحكومة نجحت بتنظيم الانتخابات وأوفت بالتزاماتها الدستورية والتداول السلمي للسلطة
آخر الأخبار
2025-11-11
رئيس الوزراء العراقي: الحكومة نجحت بتنظيم الانتخابات وأوفت بالتزاماتها الدستورية والتداول السلمي للسلطة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:42
بلومبرج: ترامب سيبيع على الأرجح مقاتلات إف-35 للسعودية
أخبار دولية
14:42
بلومبرج: ترامب سيبيع على الأرجح مقاتلات إف-35 للسعودية
0
أخبار دولية
14:35
إصابة امرأة في انفجار استهدف منزلا في دمشق
أخبار دولية
14:35
إصابة امرأة في انفجار استهدف منزلا في دمشق
0
أخبار دولية
14:20
ترامب يتصل بكل من كمبوديا وتايلاند بعد المواجهات الحدودية
أخبار دولية
14:20
ترامب يتصل بكل من كمبوديا وتايلاند بعد المواجهات الحدودية
0
أخبار دولية
13:21
فلسطين رحّبت بالبيان الدوليّ المشترك في شأن مشروع قرار مجلس الأمن لإنهاء الصراع في غزة
أخبار دولية
13:21
فلسطين رحّبت بالبيان الدوليّ المشترك في شأن مشروع قرار مجلس الأمن لإنهاء الصراع في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2025-11-07
اكتشاف "كرة الموت آكلة اللحوم" في أعماق المحيط… كائن غامض يفترس ضحاياه بخطافات قاتلة (صورة)
علوم وتكنولوجيا
2025-11-07
اكتشاف "كرة الموت آكلة اللحوم" في أعماق المحيط… كائن غامض يفترس ضحاياه بخطافات قاتلة (صورة)
0
علوم وتكنولوجيا
2025-11-12
مع اقترابه من الأرض... رصد إشارة غريبة من النجم الغامض 3I/ATLAS
علوم وتكنولوجيا
2025-11-12
مع اقترابه من الأرض... رصد إشارة غريبة من النجم الغامض 3I/ATLAS
0
أخبار لبنان
04:00
مصلحة الاقتصاد: مطاعم الفول ومعمل للكرواسون في صيدا تلتزم الشروط بعد إعادة الكشف عليها
أخبار لبنان
04:00
مصلحة الاقتصاد: مطاعم الفول ومعمل للكرواسون في صيدا تلتزم الشروط بعد إعادة الكشف عليها
0
أخبار دولية
14:42
بلومبرج: ترامب سيبيع على الأرجح مقاتلات إف-35 للسعودية
أخبار دولية
14:42
بلومبرج: ترامب سيبيع على الأرجح مقاتلات إف-35 للسعودية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه هي الجوائز التي تسلمتها ملكة جمال لبنان بيرلا حرب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه هي الجوائز التي تسلمتها ملكة جمال لبنان بيرلا حرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الـ burnout... أو حين يتحوّل العمل الى عبء
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الـ burnout... أو حين يتحوّل العمل الى عبء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مغارة جعيتا تفتح أبوابها من جديد وتوصيات من اللجنة الفنية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مغارة جعيتا تفتح أبوابها من جديد وتوصيات من اللجنة الفنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
"الدواء هو الداء": أدوية منتهية الصلاحية في احدى الصيدليات في البترون
تقارير نشرة الاخبار
13:33
"الدواء هو الداء": أدوية منتهية الصلاحية في احدى الصيدليات في البترون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
صياغة عقيدة الدفاع الإسرائيلية على الحدود مع لبنان مجددًا: ضربة أم لا
تقارير نشرة الاخبار
13:30
صياغة عقيدة الدفاع الإسرائيلية على الحدود مع لبنان مجددًا: ضربة أم لا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
وساطة فرنسية بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود
تقارير نشرة الاخبار
13:23
وساطة فرنسية بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ايجابية في العلاقة بين السعودية ولبنان وترقب لنتائجها الاسبوع المقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ايجابية في العلاقة بين السعودية ولبنان وترقب لنتائجها الاسبوع المقبل
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025
0
أخبار لبنان
11:57
مجلس إدارة جديد لمرفأ بيروت… ورسـامني: زيادة الإيرادات اساس تحسين أجور العاملين
أخبار لبنان
11:57
مجلس إدارة جديد لمرفأ بيروت… ورسـامني: زيادة الإيرادات اساس تحسين أجور العاملين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:57
أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني
أمن وقضاء
07:57
أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني
2
أخبار لبنان
02:11
إليكم جدول أسعار المحروقات..
أخبار لبنان
02:11
إليكم جدول أسعار المحروقات..
3
أخبار لبنان
02:31
بيان هامّ من وزارة الشؤون الاجتماعية حول جرحى البيجر...
أخبار لبنان
02:31
بيان هامّ من وزارة الشؤون الاجتماعية حول جرحى البيجر...
4
أخبار لبنان
02:11
التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة
أخبار لبنان
02:11
التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة
5
حال الطقس
01:12
منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال
حال الطقس
01:12
منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال
6
أخبار دولية
16:19
الجيش الإسرائيلي: "إنفجار السيارة في تول لم يكن غارة بل ناتج عن محاولة فاشلة لحزب الله تهريب أسلحة"
أخبار دولية
16:19
الجيش الإسرائيلي: "إنفجار السيارة في تول لم يكن غارة بل ناتج عن محاولة فاشلة لحزب الله تهريب أسلحة"
7
أمن وقضاء
07:01
الأمن العام يوضح اختصاصات التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن
أمن وقضاء
07:01
الأمن العام يوضح اختصاصات التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن
8
موضة وجمال
07:30
سارة-لينا بو جودة تخطف الأنظار بلباس البحر ضمن فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)
موضة وجمال
07:30
سارة-لينا بو جودة تخطف الأنظار بلباس البحر ضمن فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More