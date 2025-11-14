الرئيس الإيرانيّ يرحب بفوز رئيس الوزراء العراقيّ في الانتخابات التشريعية

رحّب الرئيس الإيرانيّ مسعود بزشكيان بفوز لائحة رئيس الوزراء العراقيّ محمد شياع السوداني في الانتخابات التشريعية، وفق ما أفادت الرئاسة الإيرانية.



وأعرب بزشكيان، في بيان، عن أمله في أن تتوسّع العلاقات والتعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة، "لتكون أكثر عمقًا وتلاحمًا من ذي قبل في جميع المجالات".