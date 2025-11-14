الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إصابة امرأة في انفجار استهدف منزلا في دمشق

أخبار دولية
2025-11-14 | 14:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إصابة امرأة في انفجار استهدف منزلا في دمشق
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إصابة امرأة في انفجار استهدف منزلا في دمشق

أصيبت إمرأة بجروح جراء انفجار في منطقة المزة في دمشق، تحقق السلطات في طبيعته، وفق ما نقل الاعلام الرسمي السوري.

وأفادت وكالة الانباء الرسمية "سانا" عن "دوي انفجار في منطقة المزة، يجري التحقق من طبيعته"، وأسفر عن "إصابة امرأة" بجروح وفق معلومات أولية.

وفي وقت لاحق، أورد التلفزيون الرسمي نقلًا عن مصدر أمني أن الانفجار نتج من "هجوم لمجهولين استهدف منزلًا" في منطقة المزة 86.

وتجري قوات الأمن، وفق المصدر، "تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة وملاحقة الفاعلين".

ونشر التلفزيون صورًا أظهرت فجوة في جدار إحدى غرف المنزل، شبيهة بتلك التي يحدثها القصف بصاروخ او قذيفة.

وتردد دوي الانفجار في بعض أحياء دمشق، وفق مراسلي فرانس برس.

 

أخبار دولية

امرأة

انفجار

استهدف

منزلا

LBCI التالي
باكستان تعلن توقيف أربعة أشخاص من خلية قيادتها في أفغانستان على خلفية تفجير إسلام آباد
الولايات المتحدة تعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة في أميركا اللاتينية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-17

انفجار قنبلة أمام منزل أحد كبار الصحفيين الاستقصائيين في إيطاليا

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-28

الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-01

الوكالة الوطنية: جريحان بانفجار قارورة غاز داخل منزل في طيردبا

LBCI
خبر عاجل
2025-11-03

وزير الصحة ركان ناصر الدين لـ "عشرين 30": يظهر أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالسرطان وهناك حوالي 14000 حالة سرطان منها 8000 امرأة و6000 رجل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:42

بلومبرج: ترامب سيبيع على الأرجح مقاتلات إف-35 للسعودية

LBCI
أخبار دولية
14:20

ترامب يتصل بكل من كمبوديا وتايلاند بعد المواجهات الحدودية

LBCI
أخبار دولية
13:21

فلسطين رحّبت بالبيان الدوليّ المشترك في شأن مشروع قرار مجلس الأمن لإنهاء الصراع في غزة

LBCI
أخبار دولية
13:10

ويتكوف يعتزم لقاء الحية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الـ burnout... أو حين يتحوّل العمل الى عبء

LBCI
آخر الأخبار
15:43

بازرلي لـ #جدل : أحظى بدعم العديد من المحامين ومن أصحاب المكاتب بهدف التغيير وشعاري "كرامة المحامي" يكمن في المهنية من حيث تنديد التعرّض للكرامات ويكمن في الشق الصحيّ كذلك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

ايجابية في العلاقة بين السعودية ولبنان وترقب لنتائجها الاسبوع المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-13

تحويل ألف دولار وما فوق يحتاج لـkyc

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هذه هي الجوائز التي تسلمتها ملكة جمال لبنان بيرلا حرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الـ burnout... أو حين يتحوّل العمل الى عبء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مغارة جعيتا تفتح أبوابها من جديد وتوصيات من اللجنة الفنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

"الدواء هو الداء": أدوية منتهية الصلاحية في احدى الصيدليات في البترون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

صياغة عقيدة الدفاع الإسرائيلية على الحدود مع لبنان مجددًا: ضربة أم لا

LBCI
أخبار لبنان
13:27

من بسوس في قضاء عاليه... قصة سفير أميركا الجديد لدى لبنان ميشال عيسى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

وساطة فرنسية بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

ايجابية في العلاقة بين السعودية ولبنان وترقب لنتائجها الاسبوع المقبل

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:07

مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:57

أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني

LBCI
أخبار لبنان
02:11

إليكم جدول أسعار المحروقات..

LBCI
أخبار لبنان
02:31

بيان هامّ من وزارة الشؤون الاجتماعية حول جرحى البيجر...

LBCI
أخبار لبنان
02:11

التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة

LBCI
حال الطقس
01:12

منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال

LBCI
موضة وجمال
07:30

سارة-لينا بو جودة تخطف الأنظار بلباس البحر ضمن فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
07:01

الأمن العام يوضح اختصاصات التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن

LBCI
أخبار لبنان
04:43

مصرف لبنان يبدأ إجراءات احترازية لإخراج لبنان من «اللائحة الرمادية» ويُشدد الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More