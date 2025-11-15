وزير الخارجية السوري استقبل المستشارة السياسية لماكرون... وهذا ما جرى بحثه

استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في العاصمة دمشق، المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آن كلير لو جاندر.



وجرى مناقشة قضايا عدة ذات الاهتمام المشترك. كما بحث الشيباني مع لو جاندر العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.