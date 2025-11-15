الأخبار
وزير الخارجية السوري استقبل المستشارة السياسية لماكرون... وهذا ما جرى بحثه

أخبار دولية
2025-11-16 | 01:56
مشاهدات عالية
وزير الخارجية السوري استقبل المستشارة السياسية لماكرون... وهذا ما جرى بحثه

استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في العاصمة دمشق، المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آن كلير لو جاندر.

وجرى مناقشة قضايا عدة ذات الاهتمام المشترك. كما بحث الشيباني مع لو جاندر العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.
 

أخبار دولية

الشيباني

آن كلير لو جاندر

دمشق

ترامب: سنجري اختبارات على أسلحة نووية مثل دول أخرى
ترامب: سأتخذ إجراء قضائيا ضد هيئة الإذاعة البريطانية في الأيام المقبلة
مقالات ذات صلة

أخبار لبنان
2025-10-27

الخطيب استقبل السفير البابوي... وهذا ما جرى بحثه

أخبار لبنان
2025-10-01

البركس زار المحافظ خضر وهذا ما جرى بحثه

أخبار دولية
2025-09-23

لقاء بين روبيو والشرع... وهذا ما جرى بحثه

أخبار لبنان
2025-09-07

قائد الجيش استقبل كوبر... وهذا ما تم بحثه

اخترنا لكم
أخبار دولية
04:28

غرق 4 أشخاص في انقلاب قاربي مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

تقارير نشرة الاخبار
02:52

من لا تكتب أثناء القيادة إلى اكتب بينما تقود

تقارير نشرة الاخبار
02:44

وثائق إبستين: شبكة نفوذ عالمية... ورسائل تضع توم براك تحت المجهر

تقارير نشرة الاخبار
02:41

ما وراء الرمح الجنوبي: هل تستهدف واشنطن مهربي المخدرات أم ثروات فنزويلا؟

زوارنا يقرأون الآن
تقارير نشرة الاخبار
02:52

من لا تكتب أثناء القيادة إلى اكتب بينما تقود

أخبار لبنان
2025-11-14

الحجار: لا مخاوف لدينا بل نمتلك إرادة لتعزيز العلاقات مع السعودية

أخبار لبنان
02:07

الاحمري: الموقف السعودي المتقدم حيال لبنان استثنائي ويؤسس لمرحلة ايجابية

صحف اليوم
2025-10-31

عملية بليدا التصعيدية تواكب توسيع "الميكانيزم"؟ (النهار)

بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
02:52

من لا تكتب أثناء القيادة إلى اكتب بينما تقود

تقارير نشرة الاخبار
02:49

منظمة الـACS تكشف عن نقلة نوعية في الرياضات القتالية في الـ٢٠٢٦

تقارير نشرة الاخبار
02:44

وثائق إبستين: شبكة نفوذ عالمية... ورسائل تضع توم براك تحت المجهر

تقارير نشرة الاخبار
02:41

ما وراء الرمح الجنوبي: هل تستهدف واشنطن مهربي المخدرات أم ثروات فنزويلا؟

تقارير نشرة الاخبار
02:30

هكذا ترسم الكتلة الوطنية مسارها السياسي

أخبار لبنان
02:23

هبة نصر: السفير الاميركي الجديد صديق ترامب والمكلف الوحيد بملف لبنان

تقارير نشرة الاخبار
02:20

الاحتلال الاسرائيلي يزعم بتوقيت مريب اغتيال حزب الله للياس الحصروني... اتهام من دون أدلة

أخبار لبنان
02:07

الاحمري: الموقف السعودي المتقدم حيال لبنان استثنائي ويؤسس لمرحلة ايجابية

مقدمة نشرة الاخبار
01:47

مقدمة النشرة المسائية 15-11-2025

الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
أخبار لبنان
19:28

برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"

حال الطقس
16:24

المنخفض الجويّ ينحسر غدًا...والحرارة تعود الى ارتفاعها منتصف الأسبوع

أخبار لبنان
00:05

عون طلب من رجي تكليف بعثة لبنان لدى الامم المتحدة برفع شكوى ضد اسرائيل لاقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية

خبر عاجل
22:57

معلومات للـLBCI: من المتوقع وصول الأمير يزيد بن فرحان الى بيروت في ساعات الفجر الاولى

أخبار دولية
22:56

البابا لاوون أمام نجوم من عالم السينما: الفن السابع وسيلة "رجاء" وسط العنف والحروب

خبر عاجل
19:33

برّي: لقد حذرت من رمي كرة النار إلى المجلس النيابي ولا أدري لماذا الحكومة ألّفت لجنتين ولم تلتزم بأي قرار صادر عنهما ورمت هذه الكرة على المجلس النيابي وحتى الآن لم استلم أي شيء من الحكومة

اسرار
12:48

اسرار الصحف 15-11-2025

أمن وقضاء
19:19

شعبة المعلومات تقبض عليهما يروّجان المخدّرات على متن درّاجة آلية في مناطق كسروان

