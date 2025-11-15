غرق 4 أشخاص في انقلاب قاربي مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

أفاد الهلال الأحمر الليبي بغرق أربعة أشخاص على الأقل جراء انقلاب قاربين كانا يقلان 95 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل مدينة الخمس الساحلية الليبية يوم الخميس.



وأوضح الهلال الأحمر في بيان له على فيسبوك، أن القارب الأول كان يقل 26 مهاجرا من بنغلادش، لقي أربعة منهم حتفهم.



وذكر أن القارب الثاني كان يقل 69 مهاجرا، بينهم مصريان وعشرات السودانيين، من دون تحديد مصيرهم.