إيران: أميركا ليست مستعدة لإجراء مفاوضات "متكافئة وعادلة"

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله إن نهج الولايات المتحدة الحالي تجاه إيران لا يظهر أي استعداد لإجراء "مفاوضات متكافئة وعادلة".



وأضاف عراقجي، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية، "إيران ستكون دائما مستعدة للانخراط في الدبلوماسية، ولكن ليس في مفاوضات يُراد منها الإملاء".