زيلينسكي يعلن ان بلاده ستستورد الغاز من اليونان

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستستورد الغاز من اليونان لتلبية حاجاتها في خلال الشتاء، علما أن البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا تتعرض لضربات روسية منتظمة.وقال الرئيس الاوكراني عبر الشبكات الاجتماعية: "أعددنا اتفاقا مع اليونان حول تزويد أوكرانيا بالغاز".وأوضح أن كييف توصلت أيضا الى اتفاقات مالية لتغطية "نحو ملياري يورو" من واردات الغاز الهادفة الى تعويض خسائر الانتاج بسبب الضربات الروسية.ومصدر هذا المال الحكومة الأوكرانية ومصارف أوروبية بضمان المفوضية الأوروبية، ومصارف أوكرانية والنروج.