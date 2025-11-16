نتنياهو: سننزع سلاح غزة… وحماس ستُجرَّد منه “بالطريقة السهلة أو الصعبة”

الأخبار
نتنياهو: سننزع سلاح غزة… وحماس ستُجرَّد منه “بالطريقة السهلة أو الصعبة”
أخبار دولية
2025-11-16 | 07:18
نتنياهو: سننزع سلاح غزة… وحماس ستُجرَّد منه “بالطريقة السهلة أو الصعبة”
أكد رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو أن تل أبيب ستقوم بنزع السلاح في غزة، مشددا على أن حركة حماس ستُجرّد من السلاح بالطريقة السهلة او الصعبة.
آخر الأخبار
آخر الأخبار
09:15
الجزيرة: القوات الإسرائيلية تقتحم أحياء عديدة في مخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية
آخر الأخبار
09:13
الوكالة الوطنية: تحليق مسير فوق الزهراني والقرى المجاورة
أخبار دولية
09:09
اليونان وأوكرانيا توقعان اتفاقًا لتوريد الغاز
آخر الأخبار
08:55
انتهاء عملية الاقتراع في انتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت
أخبار دولية
09:09
اليونان وأوكرانيا توقعان اتفاقًا لتوريد الغاز
أخبار دولية
07:09
عراقجي: إيران ليس لديها أي منشأة غير معلنة لتخصيب اليورانيوم
أخبار دولية
06:47
زيلينسكي يعلن ان بلاده ستستورد الغاز من اليونان
أخبار دولية
06:44
الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيا اتهمه برمي جنوده بعبوة في الضفة الغربية المحتلة
صحة وتغذية
2025-11-13
بحث علمي يكشف: هذا النوع من الخضار يساعد في السيطرة على السكري من النوع الثاني
حال الطقس
03:35
مرتفع جويّ في طريقه الى لبنان...والحرارة الى ارتفاع من جديد
منوعات
13:20
هدد بإطلاق النار في أحد شوارع نيويورك... لقطات صادمة تظهر مطاردة الشرطة لمسلح: ما حصل كان صادمًا! (فيديو)
أخبار دولية
2025-09-26
بيترز: نيوزيلندا لن تعترف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن
أخبار دولية
07:18
نتنياهو: سننزع سلاح غزة… وحماس ستُجرَّد منه “بالطريقة السهلة أو الصعبة”
تقارير نشرة الاخبار
06:58
انطلاق انتخابات نقابة المحامين في بيروت…ماذا في جديدها؟
أخبار لبنان
04:49
"حزب الله" أحيا ذكرى شهداء دبعال وعزالدين: الضغط الاقتصادي والمالي سيصيب الشعب كله
أخبار لبنان
04:21
الراعي: إنّ نهوض لبنان لا يبدأ من الخطابات بل من إيمانٍ بأنّ الله لا يزال حاضرًا في تاريخنا
أخبار لبنان
02:20
حسن خليل يلتقي عراقجي
أخبار لبنان
14:12
باسيل: "الفسّيدون" على رئيس الجمهورية عملاء صغار يريدون خراب البلد
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من لا تكتب أثناء القيادة إلى اكتب بينما تقود
تقارير نشرة الاخبار
13:49
منظمة الـACS تكشف عن نقلة نوعية في الرياضات القتالية في الـ٢٠٢٦
تقارير نشرة الاخبار
13:44
وثائق إبستين: شبكة نفوذ عالمية... ورسائل تضع توم براك تحت المجهر
أخبار لبنان
11:05
عون طلب من رجي تكليف بعثة لبنان لدى الامم المتحدة برفع شكوى ضد اسرائيل لاقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية
أخبار دولية
09:56
البابا لاوون أمام نجوم من عالم السينما: الفن السابع وسيلة "رجاء" وسط العنف والحروب
أمن وقضاء
03:22
توقيف أب بتهمة التحرّش والعنف الأسري بحقّ أولاده… وقوى الأمن تدعو للإبلاغ الفوري عن أي اعتداء
خبر عاجل
09:57
معلومات للـLBCI: من المتوقع وصول الأمير يزيد بن فرحان الى بيروت في ساعات الفجر الاولى
حال الطقس
03:35
مرتفع جويّ في طريقه الى لبنان...والحرارة الى ارتفاع من جديد
أمن وقضاء
03:16
وزير الداخلية يوجّه سلسلة توصيات لتعزيز السلامة المرورية وتفعيل إجراءات مراقبة السير في لبنان
أخبار لبنان
02:20
حسن خليل يلتقي عراقجي
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاحتلال الاسرائيلي يزعم بتوقيت مريب اغتيال حزب الله للياس الحصروني... اتهام من دون أدلة
