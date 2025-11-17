أوكرانيا: مقتل 3 وإصابة 10 في هجوم صاروخي روسي على خاركيف

أعلن مسؤولون في منطقة خاركيف اليوم الاثنين إن هجوما صاروخيا روسيا على مدينة بالاكليا بشرق أوكرانيا أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، بينهم ثلاثة صبية.



وقال أوليه سينيهوبوف حاكم خاركيف الواقعة على الحدود مع روسيا عبر تطبيق تيليغرام إن الهجوم الذي وقع خلال الليل ألحق أضرارا بمبان سكنية متعددة الطوابق ودمر عشرات السيارات في وسط المدينة.



وأظهرت صورة نشرتها السلطات الإقليمية واجهة مبنى متعدد الطوابق وقد لحقت به أضرار إذ تحطمت نوافذه بينما اشتعلت النيران في طابق علوي وتناثرت الأنقاض وأغصان الأشجار المكسورة في المنطقة.



وقال فيتالي كارابانوف رئيس الإدارة العسكرية في بالاكليا عبر تطبيق تيليغرام إن تسعة من المصابين العشرة نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.



ولم يصدر أي رد بعد من موسكو على الهجوم. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة تصريحات كارابانوف من مصادر مستقلة.



وتشن روسيا من حين لآخر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على خاركيف ، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، ما يؤدي إلى تدمير منازل وإلحاق أضرار بالبنية التحتية وقطع خطوط الكهرباء.