ترامب يعفو مجددا عن أحد منفذي هجوم الكابيتول

عفا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددًا عن أحد المشاركين في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني 2021، وهو بين آخر من بقي في السجن بتهمة حيازة أسلحة بشكل غير قانوني.



وكان دان ويلسون، أحد أفراد ميليشيا "حرّاس القسم" اليمينية المتطرّفة، شارك في اقتحام الكابيتول. وعفا عنه ترامب يوم تنصيبه في 20 كانون الثاني 2025 مع 1500 من مثيري الشغب الآخرين، لكنّه بقي في السجن بتهمة حيازة أسلحة نارية غير مرخّص لها في منزله في ولاية كنتاكي.



وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات، وكان من المقرر إطلاق سراحه العام 2028.



ونص المرسوم الرئاسي الصادر الجمعة، والذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، على أنّ العفو "شامل وغير مشروط".



وقال محامياه جورج بالاس وكارول ستيوارت في بيان لوسائل الإعلام الأميركية من بينها موقع بوليتيكو، إنّ "دان ويلسون رجل طيب. بعد أكثر من سبعة أشهر في السجن ظلما، يشعر بالارتياح للانضمام الى أقاربه".



واعتبرا أنّ "فعل الرحمة هذا لا يعيد اليه حريته فحسب، بل يسلّط الضوء أيضا على التجاوزات التي قسّمت هذه الأمة".

