هجوم أوكراني يلحق أضرارا بمحطتي طاقة في منطقة سيطرة روسيا في دونيتسك

أعلن الرئيس الذي عينته موسكو على الأجزاء الخاضعة لسيطرة روسيا من منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا اليوم الثلاثاء أن هجوما أوكرانيا "غير مسبوق" خلال الليل ألحق أضرارا بمحطتي طاقة حرارية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من البلدات.



وكتب دينيس بوشيلين على تطبيق تيليغرام للتراسل قائلا إن الغلايات ومحطات تنقية المياه في المحطتين توقفت عن العمل وإن أطقم الطوارئ تعمل على استعادة الإمدادات.



وأشار بوشلين أمس الاثنين إلى أن الهجوم الذي شنته طائرات أوكرانية مسيرة على البنية التحتية للطاقة أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 500 ألف شخص في مناطق عدة.



ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير على نحو مستقل. ولم يصدر أي تعليق بعد من أوكرانيا عن الهجوم.



وكثفت كييف من هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى على محطات الطاقة والبنية التحتية في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا في دونيتسك في الأسابيع القليلة الماضية، في محاولة لتعطيل الخدمات اللوجستية العسكرية وتقويض قدرة موسكو على مواصلة الحرب.