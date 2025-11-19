ترامب يصنف السعودية "حليفا رئيسيا من خارج حلف الأطلسي"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف السعودية "حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي".



وقال خلال مأدبة عشاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: "نرفع تعاوننا العسكري إلى مستويات أعلى بتصنيفنا رسميا السعودية حليفا رئيسيا من خارج حلف الأطلسي، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لهم".

وذكرت وكالة "رويترز" أن إيلون ماسك حضر مأدبة العشاء مع الرئيس ترامب وولي العهد السعودي في البيت الأبيض أمس الثلاثاء.