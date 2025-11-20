الشركة المشغلة: انقطاع الكهرباء في أجزاء من باريس

ذكرت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في فرنسا (إنيديس) أن أجزاء من العاصمة باريس تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي صباحًا.



وقالت إنيديس على موقعها الإلكتروني إن بعض خطوط المترو وقطارات الضواحي توقفت.



وأضافت أنها تتوقع إعادة التيار الكهربائي بحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش.



ولم تحدد الشركة المشغلة للشبكة أسباب انقطاع التيار الكهربائي.