الكرملين: بوتين زار مركز قيادة مجموعة قوات "الغرب" الروسية

زار الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين مركز قيادة مجموعة قوات "الغرب" الروسية، وفق ما أكد الكرملين.



وأوضح الكرملين أنّ بوتين التقى برئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف وعدد من كبار القادة العسكريين.