خطة السلام الأميركية لإنهاء الحرب تتضمن تنازلات أوكرانية كبيرة لروسيا

أكد مسؤول أميركيّ أنّ تقريرًا إعلاميًا يفيد بأنّ مسودة اتفاق السلام بين أوكرانيا وروسيا تتضمن التزاما من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار تلك الخاصة بحلف شمال الأطلسي، متعهدين بالرد على أي هجمات مستقبلية ضدها.

وأورد تقرير موقع أكسيوس أن "أي هجوم عسكريّ كبير ومتعمد ومستمر في المستقبل من جانب روسيا على أوكرانيا سيعتبر هجوما يهدد السلام والأمن في منطقة عبر الأطلسيّ، وسترد عليه الولايات المتحدة وحلفاؤها وفقا لذلك، بما فيه استخدام القوة العسكرية".