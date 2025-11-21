خطة السلام الأميركية لإنهاء الحرب تتضمن تنازلات أوكرانية كبيرة لروسيا

أكد مسؤول أميركيّ أنّ تقريرًا إعلاميًا يفيد بأنّ مسودة اتفاق السلام بين أوكرانيا وروسيا تتضمن التزاما من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار تلك الخاصة بحلف شمال الأطلسي، متعهدين بالرد على أي هجمات مستقبلية ضدها.
وأورد تقرير موقع أكسيوس أن "أي هجوم عسكريّ كبير ومتعمد ومستمر في المستقبل من جانب روسيا على أوكرانيا سيعتبر هجوما يهدد السلام والأمن في منطقة عبر الأطلسيّ، وسترد عليه الولايات المتحدة وحلفاؤها وفقا لذلك، بما فيه استخدام القوة العسكرية".
وتنص الخطة الأميركية المكونة من 28 نقطة على أن تتنازل كييف عن منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق البلاد لروسيا.
كما تنص على تقاسم منطقتين في الجنوب هما خيرسون وزابوريجيا.
وفي حال قبول كييف بالصيغة الحالية، يتوجب عليها أن تتخلى عن طموحها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وأن تدرج هذا الأمر في دستورها.
كما تلحظ الخطة أن يقتصر عديد الجيش الأوكرانيّ على 600 ألف جندي، وأن يلتزم حلف شمال الأطلسيّ بعدم نشر قوات في أوكرانيا، لكن طائرات مقاتلة أوروبية سوف تتمركز في بولندا لحماية كييف.