رئيس الوزراء الكندي ورئيس الإمارات يلتقيان في أبوظبي ويبحثان الوضع في غزة

أعلنت الحكومة الكندية أن رئيس الوزراء مارك كارني ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التقيا في 20 تشرين الثاني في أبوظبي لتعزيز العلاقات الثنائية.



وفيما يتعلق بغزة، أكد الزعيمان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة وتتمتع بمقومات البقاء وتعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

ورحب الجانبان بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وخطته لإنهاء الحرب في غزة، وباعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار 2803، الذي يُعد أداة رئيسية لتنفيذ الخطة.